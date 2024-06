Yanina Latorre se burló de Nancy Pazos al ver que se desnudó en la radio: “Queda como una ridícula”

La panelista destrozó a su colega al ver que se había viralizado un video en el que la periodista se quedaba en corpiño en pleno programa.

Yanina Latorre fue letal contra Nancy Pazos luego de ver el video en el que la periodista se quedaba en corpiño durante el programa Ruleta Rusa (Mega 98.3). “Se quiere hacer la disruptiva y queda como una ridícula”, disparó.

El clip que se volvió viral ocurrió mientras Nancy opinaba sobre la ley de talles. En el ciclo radial, la conductora explicaba que todavía seguía siendo complicado conseguir ropa para mujeres que están por fuera del ideal publicitario.

En ese momento, y para ejemplificar lo que estaba diciendo, se sacó la remera y mostró su corpiño. “Este es el corpiño del talle más grande que hace la empresa. Acá entran las mellis”, aseguró señalando que parte de su busto quedaba afuera del corpiño.

Luego de que se viralizara el video de lo ocurrido, Latorre no dudó en despacharse contra su colega. “Hoy empezó a hablar de los talles. De que si las gordas, las flacas... de que no hay talles. Y se sacó la ropa y quedó en corpiño. Quiso mostrar que le sobraba un poco de teta y se quiso quejar de los talles. No tuvo mejor idea que ponerse tetas. Un compañero se cagó de risa y al otro lo incomodó”, comentó Yanina.

“La boluda del día es Nancy Pazos. Se quiere hacer la disruptiva y queda como una ridícula ¡Mirá si para quejarte de la ley de talles te vas a poner en tetas sin ningún tipo de prejuicio en la mesa de la radio!”, agregó.

El incidente revolucionó las redes sociales y también el buscador de Google, donde las consultas sobre la periodista se dispararon después de que se quedara en corpiño, como se puede ver en Google Trends.