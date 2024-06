Javier Milei no viajará a la cumbre del Mercosur, en medio de la tensión con Lula da Silva

De esa manera el referente de La Libertad Avanza evitará cruzarse con Lula en la reunión de mandatarios del próximo 8 de julio en Paraguay, en medio de los fuertes cuestionamientos entre ambos.

El presidente Javier Milei no viajará a la cumbre del Mercosur, confirmaron fuentes oficiales, en medio de la tensión con su par de Brasil, Lula da Silva. De esa manera el referente de La Libertad Avanza evitará cruzarse con Lula en la reunión de mandatarios del próximo 8 de julio en Paraguay, en medio de los fuertes cuestionamientos entre ambos.

Lula le hizo fuertes críticas a Milei, al plantear: "No hablé con el presidente de Argentina porque creo que tiene que pedir disculpas a Brasil y a mí. Dijo muchas tonterías, sólo quiero que se disculpe". En declaraciones al portal UOL, el mandatario brasileño aclaró: "La Argentina es un país que me gusta mucho, es un país muy importante para Brasil y Brasil es muy importante para Argentina y no es un presidente de la República quien va a crear una brecha entre los dos países".

El líder libertario había tratado a Lula de "comunista y corrupto" y dijo que por eso "estuvo preso", en una entrevista con el periodista Jaime Bayly a principios en noviembre del año pasado, antes de ser elegido presidente. Además, ante la consulta sobre si tendría relaciones diplomáticas con "las dictaduras comunistas de la región", el libertario respondió: "No, las condenaría".

A su vez el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada, sobre las declaraciones de Lula: "Todo lo que el presidente Lula pretenda está dentro de sus deseos y se lo respetamos, pero el Presidente no ha cometido nada de lo que tenga que arrepentirse, al menos por ahora".

Milei y Lula mantienen una mala relación personal y política. Recientemente, en la cumbre del G7, ambos mantuvieron reuniones bilaterales con distintos mandatarios europeos. Entre ellos limitaron a saludos protocolares pero esquivaron una foto juntos, lo que evidencia las grietas en el vínculo bilateral entre ambos países a partir de la llegada del libertario a la Casa Rosada.