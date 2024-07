Qué es el love bombing y por qué hay que protegerse de él

Identificar ciertas tácticas de este tipo de vínculo es clave para que una nueva relación no nos haga perder el tiempo.

Comenzar una nueva relación de pareja y encontrar a alguien con quien compartir intereses y todo tipo de gustos es lo ideal y, normalmente, no dudaríamos que se trata de la persona casi perfecta para nosotros. Nuestra nueva pareja podría ser la persona que buscamos durante toda la vida y unas pocas citas bastan para comprobar que estamos hechos el uno para el otro.

En esta relación, en lo que opinemos o deseemos, la otra persona siempre está de acuerdo con nosotros y anhela lo mismo, mientras que no deja de decirnos lo mucho que nos quiere, a todas horas y en todas partes y, si bien podemos pensar que es la relación ideal, puede que estemos ante un caso de love bombing y que, una vez que nos atrape, empiece a mostrar su verdadera cara, ya quese trata de una manipuladora de manual.

“Estamos ante love bombing cuando una persona que acabamos de conocer nos llena de atención y afecto, lo que puede resultar embriagador, pero en realidad es una forma de manipulación emocional”, señaló la doctora Nicole LePera, psicóloga clínica la Universidad de Cornell de Nueva York y The New School for Social Research.

LePera, quien es autora, entre otros libros de How to meet yourself, añadió que los love bombers son personas altamente críticas y los halagos iniciales pueden convertirse rápidamente en vergüenza, insultos o ira. Además, cuando se enojan pueden incluso no recordarlo y, si bien tienen tendencia a disculparse lo hacen porque son incapaces de regular sus emociones.