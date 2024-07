Caso Loan: el Gobierno nacional se aleja del gobernador Valdés, pero descarta una intervención federal

En el entorno de Milei no cayeron bien las declaraciones del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, sobre el caso Loan.

El gobierno de Javier Milei comenzó a mostrar preocupación por el impacto político que empieza a tener el caso de Loan Peña, el niño de cinco años que desapareció el pasado 13 de junio de la casa de su abuela en Corrientes, y que mantiene en vilo no solo a la población correntina, con marchas reclamando justicia, cada vez más críticas al poder político local, sino a todo el país. Por eso, en las últimas horas, el presidente Milei habló por primera vez del caso y ratificó que la Nación puso a disposición todos los recursos de las fuerzas de seguridad federales para colaborar con la investigación, y en su entorno más cercano se empiezan a despegar políticamente del gobernador aliado de Juntos por el Cambio, Gustavo Valdés. "La justicia provincial de Corrientes hizo un desastre", reconoció una fuente de la Casa Rosada consultada este lunes sobre cómo ven cerca de Milei y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la evolución de la investigación y las últimas declaraciones formuladas por el Gobernador Valdés, que dijo que con la declaración de la tía del pequeño, Laudelina Peña, el caso va camino a su "resolución". Corrientes En la Casa Rosada señalan -como ya había anticipado la semana pasada este portal, que la ministra Bullrich está muy enojada con la actuación de la justicia de Corrientes, especialmente con los dos fiscales que empezaron la investigación que entregaron en muchos casos pistas falsas, para sacarse el caso de encima y girarlo a la Justicia Federal. "Patricia está enojada con los fiscales, porque retacearon en un principio la información de la causa y no dejaron actuar antes a las fuerzas federales, pese a que nosotros somos los que tenemos la mayor capacidad técnica para investigar", dijo otra fuente del Gobierno nacional. "Los fiscales lo pasaron al fuero federal cuando tenían todo terminado", agregó la misma fuente de la Casa Rosada. Sin embargo, ante el nivel de convulsión social y política que empieza a generar el caso Loan, descartó de plano la posibilidad de una intervención federal a la provincia, como ya sucedió 17 veces en el pasado por conflictos políticos irresueltos. "Eso nunca lo vamos a hacer", replicó un cercano colaborador de Milei. Pese a que Bullrich avaló en principio las declaraciones de Valdés sobre el giro de la causa a partir de la declaración de la tía del niño, algunos en el Gobierno nacional consideran que las declaraciones del gobernador Valdés fueron "un papelón", por lo menos fuera de lugar, ya que como titular del Poder Ejecutivo no puede inmiscuirse en el accionar de otro poder como es el judicial. Pero sobre todo por el contexto de las declaraciones de la tía del niño, en circunstancias que el abogado de la familia de Loan, Fernando Burlando, consideró confusas y sobre todo porque las hizo llamativamente acompañada por un abogado vinculado al gobernador Valdés. Además, esa supuesta confesión la hizo ante un fiscal provincial que no tiene nada que ver con la investigación de la causa que pasó a la justicia federal, primero caratulada como posible caso de "trata de personas para explotación" y ahora, por "averiguación de desaparición de persona". El domingo, mientras trasladaban a la tía de Loan a otra residencia, se produjo una masiva marcha de vecinos de 9 de julio reclamando justicia, y denunciando un mar de irregularidades. Pero el gobierno no le soltará la mano a Valdés: "Patricia está en contacto con él, habló con él y se instaló en Goya, pero nada que ver con lo que dijo el gobernador, nosotros manejamos varias hipótesis", relató la fuente de Balcarce 50.