La Selección Argentina volvió a las prácticas: Messi se entrenó y Scaloni mantiene las dudas

Con la mira en los cuartos de final de la Copa América ante Ecuador, el plantel trabajó en Miami y viajó a Houston, donde disputará el duelo este jueves.

La Selección Argentina ya se encuentra en Houston, lista para su duelo de cuartos de final de la Copa América contra Ecuador el jueves. Lionel Messi, que sigue recuperándose de una sobrecarga en el recto anterior de su pierna derecha, entrenó en Miami antes del viaje y mostró signos positivos de evolución.

Messi, quien se perdió el último partido contra Chile, realizó parte de los entrenamientos con el grupo y se lo vio haciendo ejercicios con balón bajo la mirada atenta del técnico Lionel Scaloni. Aunque aún no se confirma su participación, hay optimismo en que pueda jugar, ya sea como titular o ingresando en el complemento. Si Messi no está en condiciones de iniciar, Ángel Di María podría ocupar su lugar en el once inicial.

Otro jugador en recuperación es Marcos Acuña, quien también realizó trabajos diferenciados. La alineación del mediocampo es otro punto a definir, con Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister como fijos, la duda recae en quién será el tercer mediocampista: Leandro Paredes o Enzo Fernández.

El rendimiento goleador de Lautaro Martínez, con cuatro goles en tres partidos, plantea un dilema para Scaloni sobre si mantener a Julián Álvarez o darle la oportunidad al "Toro".

La selección llegó a Houston alrededor de las 18:20, aclimatándose a los 37 grados de la ciudad. El partido se jugará en el estadio NRG, con capacidad para más de 72 mil personas.

El probable equipo de Argentina contra Ecuador sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi o Ángel Di María, Julián Álvarez o Lautaro Martínez, y Nicolás González.