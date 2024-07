Dos santiagueños fueron convocados a la Selección Argentina Sub-20

Placente citó a Santiago Hidalgo y Maher Carrizo para los amistosos previos al torneo de L’Alcudia.

El técnico de la Selección Sub-20, Diego Placente, convocó a 19 jugadores para entrenar esta semana en el predio Lionel Andrés Messi, en preparación para el torneo juvenil COTIF L’Alcudia en España, que se celebrará del 20 al 30 de julio. Entre los seleccionados, destacan los santiagueños Maher Carrizo y Santiago Hidalgo.

La Selección Argentina Sub-20 entrenará el lunes y martes, y jugará su primer amistoso el miércoles a las 10:00. Luego, retomarán los entrenamientos el jueves por la mañana, para disputar el segundo amistoso el viernes, a la misma hora. Estos partidos serán clave para afinar detalles de cara a la décima participación de Argentina en el torneo.

De la última convocatoria realizada por Javier Mascherano en mayo, solo cinco jugadores repiten en la lista de Placente: Thiago De Bellis (Racing Club), Octavio Ontivero (Lanús), Lautaro Millan (Independiente), Gianluca Bosch (Vélez Sarsfield) y Álvaro Montoro (Vélez Sarsfield).

Además de Carrizo y Hidalgo, la lista de convocados se completa con: Santino Barbi (Talleres), Dylan Gorosito (Boca Juniors), Valente Pierani (Estudiantes de La Plata), Esteban Lucero (Defensa y Justicia), Juan Manuel Villalba (Vélez Sarsfield), Teo Rodríguez (San Lorenzo), Ezequiel Moya (Newell's Old Boys), Mariano Gerez (Lanús), Valentino Acuña (Newell's Old Boys), Thiago Gigena (Newell's Old Boys), Iker Zufiaurre (Boca Juniors) y Benjamín Acosta (Lanús).