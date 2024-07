Axel Kicillof confirmó que no irá al Pacto de Mayo: "Es un contrato de adhesión al ideario libertario de Milei"

El gobernador bonaerense aseguró que no asistirá a la firma de los 10 puntos porque "lo presentó unilateralmente el Presidente" Javier Milei.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó que no asistirá a la firma del Pacto de Mayo debido a que "es un contrato de adhesión al ideario libertario de Milei". El acto se llevará adelante en Tucumán, en la vigilia del 9 de julio, según aseguró el presidente en las últimas horas. "Todavía no recibí ninguna invitación", advirtió la máxima autoridad del territorio bonaerense en la localidad de San Vicente, donde encabezó un acto por el 50° aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, ocurrido el 1° de julio de 1974 durante su tercera presidencia. En caso de recibir una convocatoria, Kicillof fue contundente sobre su postura: "Así como está evidentemente no. Hemos planteado puntos importantísimos para agregar y puntos que no van. No sé por qué lo llaman Pacto, cuando lo presentó unilateralmente el Presidente". Enseguida, aclaró que es un acuerdo que "no habla de educación, de salud, no habla de universidad, de desarrollo, de trabajo, no habla de industria nacional, tampoco de soberanía". En tal sentido, la máxima autoridad de la PBA expuso una contradicción en la formulación del Pacto de Mayo: "Que yo sepa un pacto es un acuerdo entre partes y esto no lo es. Es un contrato de adhesión al ideario libertario de Milei. Creo que como está expresado con algunas generalidades, se plantean cuestiones sin desarrollar. La verdad que uno podría pensar desprevenido que tiene que ver con algunas ideas generales, pero son las ideas de Milei".