Coty Romero y Nacho Castañares confirmaron su relación con una foto íntima

Los hermanitos ya habían revelado que se estaban conociendo; ahora, compartieron una nueva foto juntos que demostraría que están en una relación; qué dijo Nacho al respecto.

Hace un tiempo, los exparticipantes de Gran Hermano 2022 (Telefe), Coty Romero y Nacho Castañares, fueron vistos juntos en una fiesta y capturados dándose un beso. Desde entonces, los jóvenes, que simulaba ser amigos, trataron de evitar los rumores que señalaban un romance entre ellos. Incluso, la joven oriunda de la provincia de Corrientes regresó a la casa que la hizo famosa en esta edición y aseguró tener sentimientos por Bautista.

Sin embargo, y tras su salida del juego, la correntina y Nacho lo volvieron a intentar. Primero compartieron una foto juntos en un ascensor. Después, llegó la confirmación en vivo en LAM (América), donde la protagonista aseguró que son amigos, pero que “se están conociendo”.

Este fin de semana, se filtró una nueva foto de los hermanitos. La cuenta @elejercitodelam fue la encargada de difundir dicha imagen y asegurar que “no mentían”, que los jugadores estaban en una relación. La foto habría sido publicada por Coty a través de su cuenta secundaria de Instagram, a la que solo sus amigos y seguidores más cercanos tienen acceso. En ella, se la ve junto a Nacho, abrazados, uno al otro.

Este lunes por la mañana, en el programa de streaming de Telefe All Access, Ariel Ansaldo habló con Lucía Maidana y Nacho sobre su relación con Coty: “Los veo enamorados, los veo en una simbiosis hermosa. Estoy muy feliz de que se haya dado. (Nacho) le hizo muy bien a Coty. El destino los unió”.

“En la casa no pasó, pasó afuera”, dijo Nacho sobre su relación. “Creo que también hace mucho ruido porque nos conocíamos de antes, pero, ahora, nos estamos conociendo de otra manera. Me gusta Coty, la estoy conociendo, estamos contentos, no tenemos nada que ocultar”.

El mes pasado, Coty había aclarado la situación en vivo en LAM: “Está bueno conocerse, además ya pasó mucho tiempo de Gran Hermano. No hay noviazgo. Somos amigos que nos estamos conociendo”, afirmó, confirmando que algo pasa entre ambos. Además, la modelo aclaró: “No importa mucho lo que puedan llegar a decir. Mostramos porque sabemos qué es lo que está sucediendo. Estamos solteros y pasamos por muchos momentos”.

En la misma línea, el hermanito finalista de la edición 2022 contó la verdad detrás de la foto que compartió su pareja: “Subimos la foto porque, la verdad, no tenemos por qué ocultarlo. Estoy contento con mi trabajo, con mis amigos, con mi relación con ella”.

“Sé que si se sube una foto, se va a hablar, pero sabemos cómo medir eso. No te sorprendés por tantas cosas. Cuando subí la primera foto, en el ascensor de mi casa, lo hice para que no sorprenda si nos veían juntos. Nos vemos seguido y no es un misterio”, reveló Nacho en All Access.

Además, el hermanito hizo hincapié sobre el “Cone” Quiroga, exnovio de Coty que conoció en la casa de Gran Hermano: “Yo lo del Cone lo entiendo. No sé si le jodió, pero está en todo su derecho dejarme de seguir porque no tiene por qué interesarle mi contenido”.

En cuanto a Nacho, quien estaba en pareja con La Tora, confirmó en octubre del año pasado su separación por medio de un mensaje en sus redes sociales: “A raíz de muchas preguntas, especulaciones y dichos, les queremos decir que con Lu decidimos no estar más juntos. No paso nada y realmente el amor de uno por el otro está intacto”. Ambos indicaron que continuarían con una excelente relación por lo laboral y el cariño que se tienen.