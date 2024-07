El creador de Bebé reno llega a HBO para una nueva y prometedora serie

Richard Gadd desarrollará "Lions" bajo una coproducción de HBO y BBC, contando una ambiciosa historia a través de varias décadas con dos hermanos involucrados.

Por increíble que parezca, Bebé reno se basa en una historia real. Y lo que es más, el cómico que sufrió el acecho de una acosadora es el mismo que ha impulsado la serie para Netflix, como showrunner y protagonista. Hablamos de Richard Gadd, cómico británico que exorcizó unos cuantos demonios con Bebé reno, y a cambio le dio a Netflix uno de sus éxitos más sonados: esta miniserie de siete episodios ha sido aclamada por la crítica para convertirse recientemente en la décima serie en inglés más popular de todos los tiempos dentro del servicio de streaming, acumulando 84.5 millones de espectadores.

Era de esperar que Netflix, tras un éxito semejante, quisiera mantener a Gadd de su lado para producirle todo aquello que quisiera a continuación. Curiosamente no va a ser así: Gadd tiene nuevo proyecto, pero según Variety no lo va a desarrollar para Netflix sino para una asociación de HBO y BBC. Esto se explica porque Lions (tal es el título de esta serie) empezó a gestarse previamente a Bebé reno, según una propuesta que le hizo Gadd a BBC. Como la cadena británica suele trabajar a menudo con HBO (no así Netflix), ha terminado siendo la competencia la que se haga con los derechos para desarrollar Lions.

Gadd está muy feliz con este cambio, parece. “Pedir un pack de HBO con Los Soprano, The Wire u Oz y verlo de principio a fin fueron algunos de los momentos más felices de mi infancia. Desde entonces, mi sueño siempre ha sido trabajar con HBO y formar parte de su icónica lista de series”, ha declarado el escritor, con agradecimientos personales para Francesca Orsi, Kara Buckley y Clint LaVigne en calidad de ejecutivos de HBO encargados de la división televisiva de ficción. Lions se rodará en Glasgow de un momento a otro, siendo otro proyecto apasionado para Gadd aunque, asumimos, no tan autobiográfico.

La sinopsis de Lions reza así: “Cuando el ‘hermano’ de Niall, Ruben, aparece en su boda, se produce una explosión de violencia que nos catapulta a través de sus vidas. Esta ambiciosa serie, que abarca casi cuarenta años desde la década de 1980 hasta la actualidad, cubrirá los altibajos de la relación entre los hermanos, desde que se conocieron de adolescentes hasta que se separaron de adultos, con todos los momentos buenos, malos, terribles, divertidos, enfadados y desafiantes del camino”

“Capturará la energía salvaje de una ciudad cambiante (incluso de un mundo cambiante) e intentará llegar al fondo de la difícil cuestión... ¿Qué significa ser un hombre?”, concluye el encabezado. Lions girará en torno a la masculinidad y a una fraternidad que está por aclarar, pues esas comillas en “hermano” indica que no hablamos precisamente de lazos sanguíneos. Lions aún no tiene reparto ni fecha de estreno en HBO y BBC.