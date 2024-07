¿Por qué el dólar sigue subiendo?

El analista Rafael Fano habló en Noticiero 7 sobre el actual repunte del dólar y que podría pasar con los precios minoristas.

El dólar blue volvió a subir en los últimos días y eso provocó nuevamente las dudas y preocupaciones de siempre de como impactará eso en el día a día de todos.

El analista Rafael Fano dialogó con Noticiero 7 y comentó sobre este nuevo salto de la moneda estadounidense y que factores se conjugaron para que esto se produzca.

“Lo que venía ocurriendo en los últimos meses es que muchos economistas estaban destacando que el dólar estaba con atraso cambiario. Hasta allí un poco de preocupación pero nada grave, lo que desenlaza la suba son dos factores: las voces de economistas reconocidos a los que se suma la de los técnicos del Fondo Monetario Internacional le pedían devaluar el dólar oficial un 20% y salir del cepo y el viernes la desafortunada declaración del ministro de Economía, que habló de traspaso de deuda del Banco Central al Tesoro”, expresó Fano y que esto trajo “desencanto al mercado, por lo que el lunes los mercados abrieron muy preocupados con caída de acciones y bonos, además de una alza marcada del dólar y también que el Estados Unidos subió su tasa de interés”.

Te recomendamos: El dólar blue, sin freno: sube otros $20 y marca un nuevo récord

“En las última semana se veía un panorama positivo, ya que la política había aprobado la Ley de Bases pero una mala noticia tapa una buena noticia en Argentina” agregó Fano sobre la dinámica que tiene la economía en nuestro país, generando vaivenes en los estados de ánimos financieros.

En cuanto a como seguirían los precios al cosumidor, si subirían o no, Fano expresó. “Hasta ahora la suba del dólar no se trasladó al los precios, en principio si la escalada llega hasta aquí y luego se estabiliza en los $1.250 no se trasladaría a los precios. Si la escalada no frena o si se estabiliza en los $1.500 ahí sí puede haber traslado a los precios al consumidor” detalló Fano en su comiunicación con Noticiero 7.