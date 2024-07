Caso Loan: el fiscal federal dijo que está "abocado a encontrar al niño"

Abordado por la prensa al salir del palacio judicial, Mariano de Guzmán, el fiscal federal de Goya, se refirió a la causa por la desaparición Loan Danilo

Peña, aunque evitó responder preguntas, ya que sigue vigente el secreto de sumario. “Estoy abocado a encontrar al niño”, dijo.

El fiscal suele ir temprano a trabajar y es muy prolijo en las indagatorias. “ Opinión no puedo tener todavía porque está todo realizándose ”, además adelantó que: "Estamos en plena producción de medidas periciales , hoy fue esto inminentemente".

Sobre si habrá nuevas detenciones aclaró: “No sabemos, ese no es un resorte nuestros”, y añadió que “estoy abocados encontrar al niño en las condiciones en que esté que no la sabemos”.