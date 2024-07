Cantante denunció haber sido abusada sexualmente por varios hombres durante una fiesta

“Es la primera vez que vivo algo así y espero que sea la última”, expresó la víctima de una salvaje agresión por parte de un grupo de varios hombres durante una fiesta.

Días atrás, Tatiana Díaz, una cantante que acostumbra a dar shows en bares y fiestas privadas, vivió una dramática situación en la que fue víctima de una fuerte agresión sexual por parte de un grupo de alrededor de 10 hombres.

“Es la primera vez que vivo algo así y espero que sea la última. No voy a permitir que vuelva a suceder lo que ha pasado”, expresó angustiada durante el relató que dio a Noticiero 7.

“Fui a una fiesta para dar un show. Sobre el final siempre hago un juego en el que la gente se divierte y lo hace de manera muy sana. Casi al final de la canción un grupo de ocho o diez hombres me rodean, me aprietan y no me podía mover. Empezaron a meterme mano por todas partes del cuerpo; por arriba, por abajo, por atrás, por adelante...”, contó angustiada la artista.

“Fue totalmente horrible. Entré en shock y cuando salí de ahí, subí a mi auto y no podía volver a mi casa porque seguía en shock. Así pasé todo el domingo”.

“Con mi abogada hemos esperado unos días para hacer la denuncia porque estábamos tratando de juntar pruebas a fines de que la denuncia tenga más peso. Hemos podido conseguir material, algunos nombres y ya está hecha la denuncia en la fiscalía. Queremos que la causa su siga su proceso y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, enfatizó Tatiana.

“Esto no puede volver a suceder. Yo vivo de esto. Este es mi trabajo; yo tengo tres hijos, una niña con discapacidad, viven conmigo y yo soy la responsable de ellos. Soy una una trabajadora independiente y no hay derecho de que no pueda seguir trabajando. El fin de semana siguiente tuve que cancelar shows porque no estaba en condiciones”, remarcó en su relato.