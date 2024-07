Polémica en Salta por un impuesto a turistas que visiten Iruya

La Cámara de Turismo de Salta presentará una cautelar contra la medida dispuesta por el municipio mágico. El Gobierno de la vecina provincia dijo que no es momento económico para realizar un cobro de este tipo.

El intendente de Iruya Eugenio Herrera decidió que para conocer este pueblo mágico, los turistas deben pagar. Esta medida generó tal rechazo que desde la Cámara de Turismo de Salta anticiparon ayer que presentarán una cautelar en la Justicia para que se declare inconstitucional la polémica tasa que se le comenzó a cobrar a los turistas en Iruya. El Ministerio de Turismo de Salta también lo rechazó y agregó que no es el momento económico para ponerlo en práctica.

"Estamos totalmente en contra. No avalamos ningún tipo de cobro hacia el turista que viene a visitarnos. Se trabaja desde hace tantos años para que vengan visitantes, que no nos parece cobrarle una tasa a los turistas. Así que desde la Cámara estamos trabajando con nuestro abogado para ver de qué manera podemos presentar alguna cautelar, algo para que esto quede sin efecto y declararlo inconstitucional", señaló a Radio Salta Juan Lucero, quien es titular de la Cámara de Turismo de Salta.

La polémica se generó cuando se conoció una resolución, decidida de forma unilateral por el intendente de Iruya, Eugenio Herrera, que señala que una vez que un turista quiera ingresar al pueblo deberá pagarle, a las personas autorizadas, un canon de un litro de nafta Infinia ($1.252) si se trata de un visitante argentino o el valor de cuatro litros de la misma nafta ($5.008) si se trata de un extranjero. Además se deberá abonar $500 para estacionar en las calles habilitadas del pequeño municipio, ubicado en norte de la provincia.

Lucero afirmó que ellos avanzarán de forma legal. Al tiempo que aseguró que, en principio, presentaron notas al municipio de Iruya y la Cámara de Turismo de esa localidad. "Es difícil trabajar para que los turistas vengan a visitarnos y si encima le vamos a cobrar algo que está decidido unilateralmente por el Intendente, sin haber hablado con el sector privado, en este contexto económico, es muy difícil", aseguró. Y agregó tajante: "No podemos poner trabas para viajar en este contexto económico, por eso vamos a avanzar judicialmente".

La mirada oficial del Ministerio de Turismo

En el Ministerio de Turismo de la Provincia también hay malestar y quedaron desencajados por el planteo de Iruya. Es que justamente ayer se lanzó el calendario de las 1200 actividades que se pueden hacer en distintos puntos de la provincia durante las vacaciones de invierno. Salta apuesta a llegar a un promedio de 80 por ciento de ocupación durante toda la temporada. Esto significaría, por lo menos, mantener la cantidad de visitantes que llegaron el año pasado en el receso invernal.

"La realidad es que hay muchos municipios de la Argentina que tienen una política similar (a Iruya) y lo pueden hacer, tienen la potestad de hacerlo, de cobrar una tasa para el turismo. Nosotros, a través de la Cámara de Turismo de Iruya, estamos tratando de interceder de alguna manera con el municipio. Creemos que no es el momento quizás adecuado para una medida de estas características, entendiendo la coyuntura nacional, cómo está la macroeconomía del país y entendiendo también que el argentino está priorizando gastos y por ahí el turismo hoy no está siendo una prioridad por cuestiones lógicas, por lo tanto no creemos que sea el momento", le dijo a Radio Salta la secretaria de Turismo Nadia Loza.

La funcionaria contó que ministro, Mario Peña, personalmente se está ocupando de mediar con el municipio para revisar la situación del cobro de la tasa a turistas. Al tiempo que contó que no tienen conocimiento de otro municipio que quiera cobrar a los visitantes. Si había un proyecto en la ciudad de Salta, pero no prosperó.

"Cada municipio tiene la potestad para hacer algo así, pero creemos que se puede conversar, se puede revisar, pero que hoy no es el momento. Paralelamente, si los agentes informan al turista que en Iruya le van a cobran solo por ingresar, no querrá ir", reflexionó y agregó que por ahora el Ministerio solo está mediando con el municipio.

Un mal precedente

Un fallo en el sur del país sirve de precedente para la situación de Iruya. La Corte Suprema hizo lugar al reclamo de un grupo de titulares de establecimientos hoteleros contra el municipio de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de las ordenanzas locales que establecieron la denominada "ecotasa".

Se le exigía a los turistas que pernocten en San Carlos de Bariloche una contraprestación por diversos servicios turísticos e instituye como agentes de percepción a los titulares o responsables de establecimientos que brinden alojamiento.

Programan más de 1.200 actividades

La secretaria de Turismo, Nadia Loza realizó ayer el lanzamiento oficial del Calendario de Invierno 2024 integrado por más de 1.200 actividades que conquistarán y enamorarán a salteños y visitantes a lo largo y ancho de las distintas regiones de la Provincia. El calendario completo se puede ver en www.saltacalendario.gob.ar.

En la presentación estuvieron presentes los presidentes de la Cámara de Turismo de Salta, Juan Lucero, de ADOPTA, Ignacio Ortiz y del Foro de Intendentes, Daniel Moreno junto a jefes comunales de todas las regiones, autoridades provinciales y municipales.

Loza expresó "estamos presentando un calendario de invierno con más de 1200 actividades en 24 municipios de la Provincia y eso habla de las ganas que tenemos de recibir a los turistas" al tiempo que invitó "a disfrutar de todas estas actividades que se suman a nuestra oferta turística a visitantes y a salteños para que sean turistas en nuestra hermosa Salta que nos enamora".

"Está es una temporada que venimos esperando con muchísima expectativa y trabajado, desde el Gobierno de la Provincia, teniendo siempre al turismo como política estado, para que una vez más Salta sea uno de los destinos más elegidos del país", destacó.

Juan Lucero como representante del sector privado manifestó "cuando nos preguntan que tiene Salta que hace que la gente nos elija, estoy convencido que la fórmula es el trabajo mancomunado que venimos haciendo juntos sector privado, provincia y municipio; siempre apostando y generando más actividades y haciendo crecer la oferta turística de nuestra Salta".