¿Te robaron la cuenta de WhatsApp? Así podés recuperar tus chats

Si alguien se apoderó de tu perfil, no te preocupes. Seguí estos pasos y evitá que vuelva a pasar.

WhatsApp es la herramienta de comunicación online más usada por los argentinos. Sin embargo, esto trae una importante desventaja: es un objetivo para quienes quieren robar la cuenta y acceder a los chats para estafar a la gente. Esta aplicación tiene medidas de seguridad para evitar esto, pero no es imposible. Los delincuentes pueden robar la cuenta entablando una conversación y pidiendo un código de verificación, o simplemente robando el smartphone. En esos casos, es importante actuar rápido para recuperar el control y minimizar el daño. No solo podés recuperar tu cuenta, sino también aprender a protegerla mejor en el futuro. Cuando activamos WhatsApp en un celular por primera vez, tenemos que ingresar nuestro número de teléfono y recibimos un SMS con un código que debemos introducir. Sin este código, no se puede activar la cuenta. Por eso es muy importante no compartirlo con nadie. Uno de los trucos mas usados por los ladrones es un método de ingeniería social para obtener el código. Envían un mensaje advirtiendo que la cuenta fue hackeada y piden que enviemos el código de verificación que vamos a recibir por SMS. Una vez se lo damos, pueden activar la cuenta en otro dispositivo y nosotros quedamos fuera, ya que WhatsApp solo puede usarse en un celular como dispositivo principal. Si te pasa esto, seguí estos pasos para recuperar tu cuenta de WhatsApp lo antes posible y evitar que tus contactos tengan problemas: Avisá a tus contactos por teléfono u otra vía que la persona que está usando tu WhatsApp está suplantando tu identidad. Así, evitás que compartan información con él o ella. Registrá de nuevo tu cuenta de WhatsApp con tu número de teléfono. Ingresá el código de seis dígitos que recibirás por SMS. Si se realizaron muchos intentos, el SMS puede tardar en llegar. En ese caso, intentá recibir una llamada. Cuando inicies sesión, la sesión del ladrón se cerrará. Si te pide un código adicional de seis dígitos, es posible que el ladrón haya activado la verificación en dos pasos. En este caso, WhatsApp no da muchas opciones: tendrás que esperar siete días para volver a usar la cuenta. Lo bueno es que cuando hagas el paso 3, la sesión del ladrón se cerrará, por lo que no podrá usar tu cuenta durante ese tiempo. Para evitar que te roben la cuenta de esta manera, la solución es simple: no compartas el código de seis dígitos con nadie y desconfiá si recibís un mensaje pidiéndotelo. Además, activá la verificación en dos pasos para que nadie pueda acceder a tu cuenta sin el segundo código. Eso sí, no te olvides del código adicional o podrías bloquear tu cuenta durante siete días.