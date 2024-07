OnlyFans, investigada por imágenes de abuso a menores

OnlyFans afirma que retira inmediatamente cualquier material sospechoso de abuso sexual infantil que detecta y presenta una denuncia. Pero hay muros que impiden el escrutinio.

Investigadores y expertos afirman que es difícil medir el alcance de las imágenes y videos de abusos sexuales a menores en el sitio web de pornografía OnlyFans. Las únicas estadísticas disponibles públicamente las proporciona la propia OnlyFans. Según la legislación federal, los proveedores de servicios electrónicos con sede en Estados Unidos —incluidas las plataformas de redes sociales y las páginas porno— deben informar de cualquier sospecha de abuso de menores al Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro designada por el Congreso para servir de centro de intercambio de información sobre este tipo de denuncias. Como empresa con sede en el Reino Unido, OnlyFans no está legalmente obligada a presentar informes al NCMEC, pero afirma que lo hace voluntariamente. OnlyFans afirma que retira inmediatamente cualquier material sospechoso de abuso sexual infantil que detecta y presenta una denuncia a la CyberTipline del NCMEC. En 2023, la empresa realizó 347 denuncias a la CyberTipline "entre cientos de millones de mensajes", dijo un portavoz de OnlyFans. "Esto es testimonio de los rigurosos controles de seguridad que OnlyFans tiene en su lugar". Gran parte de este material sospechoso "no resulta ser material de abuso sexual infantil y/o son imágenes o videos duplicados", dice OnlyFans en su página web. Pero cinco especialistas en abusos sexuales a menores en Internet dijeron a Reuters que la cantidad real de material de abuso sexual infantil en OnlyFans es difícil de verificar de forma independiente debido a la existencia de muros de pago individuales (contenido por el que hay que pagar) para muchos de sus 3,2 millones de creadores. "No se trata de un único muro de pago. Es un muro de pago para todos y cada uno de los contribuyentes", dijo Trey Amick, director de consultores forenses en Magnet Forensics Inc, una empresa con sede en Canadá que suministra a los organismos encargados de hacer cumplir la ley herramientas para buscar material de abuso sexual infantil. La información que la policía puede obtener normalmente de una cuenta, sin pagar una suscripción ni solicitar la ayuda de OnlyFans, es la dirección de un sitio web, una foto no explícita del creador y algún texto que describa la cuenta. "Más allá de eso, es extremadamente difícil conseguir contenidos alojados tras los muros de pago de OnlyFans", afirma Amick. Una vez que la policía solicita la ayuda de OnlyFans en un caso, la empresa les proporciona toda la información que necesitan, incluidos los datos de la cuenta, el contenido y los mensajes directos, explicó el portavoz de OnlyFans. "Los investigadores policiales no necesitan suscribirse a los contenidos", afirmó. El portavoz también señaló que el NCMEC tiene "pleno acceso" al sitio detrás de sus muros de pago. NCMEC dijo que el acceso comenzó a finales de 2023 y estaba "limitado" a las cuentas de OnlyFans reportadas a su CyberTipline o conectadas a un caso de niño desaparecido. Más allá de eso, agregó, NCMEC "no supervisa proactivamente, modera o busca activamente revisar el contenido a escala" detrás de los muros de pago de OnlyFans, o en cualquier otro sitio web. En 2021, OnlyFans nombró a un supervisor "tercero independiente", Michael Ward. "Este esfuerzo también nos permitirá ofrecer una transparencia aún mayor de nuestras medidas de seguridad, líderes en el sector", decía su página web. Ward, un exfiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos que ahora trabaja en el bufete de abogados Baker Botts, fue encargado de analizar y evaluar los controles de seguridad de OnlyFans, dijo el sitio web. OnlyFans no respondió a preguntas sobre él. Contactado por Reuters, Ward dijo que no podía hacer comentarios ni confirmar que desempeñara el papel que OnlyFans dice que desempeñó.