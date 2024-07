Aseguran que Ben Affleck y Jennifer Lopez están separados desde marzo: “Bennifer terminó”

Los actores, que se casaron en 2022, ya viven en lugares distintos y la crisis de pareja parece irremontable.

La historia de amor entre Ben Affleck y Jennifer Lopez parece haber llegado a su fin. Luego de que trascendiera que el actor dejó la mansión millonaria que compartía con la cantante y se mudó definitivamente a otro lugar, aseguran que los artistas están separados desde marzo.

De acuerdo a lo que sostuvo una fuente cercana a la pareja al medio Page Six, el matrimonio entre Affleck y Lopez “está terminado hace meses”. Según esta persona, todavía no oficializaron porque “el actor es muy protector con la cantante”.

En las últimas semanas, cada uno hizo vidas completamente independientes: mientras que la actriz estuvo sola en la presentación de su película Atlas, el realizador se mantuvo trabajando en su oficina fuera del foco de los flashes.

De acuerdo a lo que citó el medio TMZ, Affleck trasladó sus muebles de la propiedad de Beverly Hills de 60 millones que compartían a otro destino, un departamento alquilado en Brentwood. El dato clave es que lo hizo justo antes de que la estrella de la música volviera de Europa, a donde había viajado de vacaciones unos días con amigos.

Sería inminente que en las próximas semanas Jennifer Lopez y Ben Affleck anuncien el fin de su matrimonio. La información surge de diferentes medios especializados, como TMZ, Page Six y People, que analizaron los movimientos de la pareja en las últimas semanas.

Affleck y Lopez ya no comparten ningún evento juntos, más allá de alguna situación familiar puntual de sus hijos. La actriz se fue sola a Italia, sin pareja y con amigos, lo que supone que la situación sentimental no es la mejor.

Desde hace dos meses que Affleck vive en un departamento ubicado en Brentwood. “Parece estar bien. Estuvo en su oficina todos estos días y parece concentrado en el trabajo. También pasa tiempo con sus hijos”, comentó una fuente cercana al actor a la revista People.

Otro informante relacionado con los artistas le comentó a ese medio, también, que cada uno está concentrado “en llevar vidas separadas”. “No tienen ningún plan de veraneo juntos”, indicó una persona ligada a la cantante, en referencia el inminente momento de descanso que está por empezar en los Estados Unidos.

Hace un mes, varios medios como Page Six o In Touch ya habían anticipado que la historia de amor de la pareja estaba terminada. “Si hubiera una manera de divorciarse por motivos de locura temporal, Ben lo haría. Siente que los últimos dos años fueron solo un sueño febril, y ahora recobró el sentido y comprende que simplemente no hay manera de que esto vaya a funcionar”, sintetizó a Page Six una persona ligada al actor que se mantuvo en el anonimato.

Lopez y Affleck se casaron en 2022, dos décadas después de que se comprometieran originalmente y se separaran. Se especula que ahora están por vender la casa conyugal que compraron en mayo de 2023 mientras intentarían llegar a un acuerdo económico para seguir cada uno su camino.