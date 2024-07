Así lo consideró en su columna para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados, quien analizó los datos económicos que el Gobierno Nacional dio a conocer ayer en relación al Presupuesto.

Este jueves, Osvaldo Granados se refirió a los datos que ayer el ministro Luis Caputo dio a conocer en el adelanto del Presupuesto 2025, donde proyectó que el dólar oficial estará a $1016 y la inflación rozará el 140% a fin de año.

Al respecto, el especialista consideró que los mercados "querían una hoja de ruta y el gobierno les habló"

"No van a devaluar, el dólar va a quedar con el precio anunciado. No van a salir del cepo no porque no quieran o son cabeza dura, economistas como Melconian y Redrado coinciden que sin dólares es imposible salir del cepo, porque no se podría parar una corrida", señaló.

Se refirió además a una entrevista que el jefe de Gabinete Guillermo Francos brindó, en la cual dijo que "gente en el mercado" refiriéndose elípticamente a a Sergio Massa, "está poniendo palos en las ruedas" al insinuar que mantiene diálogo con amigos del sector sojero para que no se liquiden dólares.

"Argentina tuvo crisis graves cuando no tuvo dólares, hay que tenerlos porque sino te pasan por arriba", aseguró.

Agregó finalmente que "la clave es que suba la tasa de interés para convencer al mercado -aunque haya recesión- porque si se sube la tasa de interés por arriba de la inflación no hay corridas, porque lo único que quieren es ganar plata. Es tan simple como eso".