Melconian le respondió a Milei luego de que lo tildara de fracasado

Después de que Javier Milei lo tildara de "fracasado" y de ser parte de la "decadencia argentina", Carlos Melconian recogió el guante y volvió a cuestionar el rumbo económico del Gobierno nacional.

"Lo que me molesta es que esas agresiones le hacen mal a él", sostuvo el ex presidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri. En la misma línea, en diálogo con TN, Melconian agregó: “No pensaba eso de mí ni tampoco pensaba lo que piensa de su actual ministro de Economía (Luis Caputo)”.

Cabe recordar que hace dos semanas, Milei definió a Caputo como "el mejor ministro de Economía de la historia argentina" y recientemente, en declaraciones televisivas, cargó contra Melconian luego de que el economista pusiera el foco en la tardanza del levantamiento del cepo cambiario.

En esa línea, Milei arremetió: "Nunca llegó a nada en la política, ¿de qué me venís a hablar? Háblame de gente que tenga la altura intelectual y política para discutirme algo, porque si me vas a poner cuatro de copas, ¿qué querés que te conteste?”.

"Conozco a Milei del llano, lo peor que le puede pasar es cambiar”, respondió el ex consultor privado del Banco Mundial, que decidió bajarle el tono al ida y vuelta de reproches y críticas con el mandatario. "Mientras no se pase del insulto, a mí me entra por acá y me sale por acá", advirtió Melconian, señalándose las orejas.

Los cuestionamientos de Melconian al rumbo económico del gobierno de Javier Milei

No obstante, en su análisis sobre el rumbo económico del Gobierno desde que asumió en diciembre de 2023, el exfuncionario volvió a mostrarse crítico este miércoles por la noche.

“Creo que lo que ocurrió en el primer semestre se trataba de un ingenioso plan financiero para atacar una herencia difícil", planteó. Y sobre esa idea, el ex funcionario del Banco Nación, completó: "Lo que se percibe es que no era sostenible en el tiempo. Era un plan financiero con fecha de vencimiento, el plan financiero que hasta acá se agotó”.

En las últimas semanas, Melconian también lanzó reiterados cuestionamientos al modelo económico del oficialismo. Consideró recientemente que "el cepo cambiario es ilevantable", remarcó la importancia de "elaborar un plan" y hasta sugirió visitar al Fondo Monetario Internacional (FMI) para resolver los múltiples tipos de cambio.

"Argentina necesita poner arriba de la mesa una agenda de futuro levantadora del cepo, donde haya un camino y un orden de levantamiento. Porque si yo mañana libero el peso totalmente, tenés cola para comprar dólares", expresó en línea con lo planteado.

Además de este punto, en lo que va del año, Melconian y Milei también protagonizaron otros chispazos al exponer sus diferencias en materia económica. El cruce entre ambos pareció volverse habitual después de las PASO 2023, cuando el actual presidente dio el batacazo en esa instancia de las elecciones.

Luego de ese suceso, Patricia Bullrich eligió a Melconian para ministro de Economía, en caso de que llegara a la Casa Rosada.

Por eso, en ese entonces, ambos economistas protagonizaron varios cortocircuitos respecto de sus proyectos. Melconian apostó en ese tiempo a desbaratar el plan de dolarización que proponía Milei, mientras que el actual mandatario optaba por debatir con la actual ministra de Seguridad y no con su elegido. "Esta es una discusión entre candidatos a presidente", argumentaba el ex diputado.