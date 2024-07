En medio de una nueva ola de despidos, ATE encabeza un nuevo paro nacional

El gremio convocó a las 12 del mediodía a una olla popular en Plaza de Mayo para reclamar contra los despidos y pedir un aumento salarial.

Mientras el Gobierno lleva adelante una nueva ola de despidos, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional para este jueves contra la desvinculación de más de 3.000 empleados en la última semana. El gremio convocó a una jornada de lucha que incluirá una olla popular en la Plaza de Mayo a partir de las 12 del mediodía. Además, el sindicato reclamará por un aumento salarial. Durante la última reunión paritaria, realizada el pasado 1 de julio, el Gobierno se presentó sin ningún ofrecimiento, y pasó a un cuarto intermedio sin fecha para una nueva convocatoria. "Por decisión unánime de todas las provincias hemos decidido avanzar en una nueva medida de fuerza para exigir la inmediata reincorporación de todos los despedidos y una aumento salarial que saque a los estatales de la pobreza en la que las medidas económicas del Gobierno los hundieron. Esperamos que ni piensen en volver a reprimir. No les tememos y además, tienen que saber que la violencia institucional y quienes la provocan, nunca terminan bien", sostuvo el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar. En este contexto, el titular de ATE, advirtió: "La única posibilidad que tenemos los trabajadores de frenar esta pesadilla que estamos viviendo desde hace 7 meses es estando en la calle y multiplicando las protestas en todo el país", apuntó y agregó: “Cómo será de malo el Gobierno que ni los mercados le están respondiendo, a pesar que les hizo una ley para ellos. Al topo se le está complicando y nosotros lo tenemos que seguir desgastando”, señaló en relación a la mala semana que tuvo la administración de Javier Milei ante los mercados. En relación a los despidos dentro de su gremio, uno de los principales conflictos que afrontan desde el comienzo del gobierno actual, Aguiar volvió a cuestionar esta medida y lanzó: "Se les empieza a caer la máscara. Mientras que en 200 días no pudieron probar la existencia de un sólo empleado que cobre un sueldo sin trabajar, ahora son ellos los que están llenando de ñoquis la administración. Nosotros tenemos una guillotina que cae sobre nuestras cabezas cada 3 meses, y ellos todos los días inventan cargos que no existen en la estructura orgánica para designar en el gobierno amigos con sueldos mensuales millonarios".

Hasta el momento, desde el gremio denunciaron más de 3 mil despidos en la administración pública durante la última semana. En tanto, a los trabajadores que no fueron cesanteados se les renovó el vínculo laboral tan solo por 90 días. De esta manera, corren el riesgo de ser desvinculados una vez que termine este contrato.

Por su parte, la Secretaria Adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, remarcó: "Les pedimos a los trabajadores y trabajadoras que se sumen a la Jornada Nacional de Lucha propuesta por nuestro sindicato, que ha surgido de manera horizontal en el plenario de delegados y delegadas. Y este mensaje no es sólo para los despedidos sino a todos, a quienes tienen trabajo también y a la ciudadanía en general. Son tiempos en que nos quieren aislados, individualistas, pero es importante tener empatía y estar en las calles, ocupar el espacio público".