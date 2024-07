Preocupación en Santa Fe por el cierre de comercios y el aumento del desempleo

Tras el cierre de varios comercios del centro de Rosario, empresarios encienden las alarmas. Desde el sector apuntan que si bien “hay buena ocupación de locales”, el bajo nivel de consumo y los aumentos de tarifas pueden impulsar nuevos cierres.

El cierre de algunos comercios emblemáticos del centro de la ciudad encendió las alarmas. Empresarios locales apuntan que la crisis es general: a la baja del consumo se suman los aumentos de las tarifas que amenazan con dejar en jaque a buena parte de los comercios locales.

De acuerdo a lo informado por La Capital de Rosario, el secretario general de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) y empresario santafesino Ricardo Diab advirtió que los vendedores minoristas de Rosario aún tienen la capacidad de sostener sus negocios, pero no aseguró que esa situación pueda sostenerse mucho más en el tiempo sin fisuras.

“La falta de consumo, la disminución de la venta,viene desde hace mucho tiempo, el año anterior tampoco fue un año de buena rentabilidad para la mayoría de los negocios, explicó el dirigente en diálogo con “El primero de la mañana” al aire en LT8. ”Es una situación que “se profundizó en este último tiempo y ante la actualización del valor de los alquileres, las tarifas, hace en algunos casos inviables seguir con esta unidad productiva o comercio", analizó.

“Santa Fe tiene una diversidad productiva que no tienen otras provincias y tienen muchas posibilidades todavía de sostenerse, por lo cual no notamos” el fenómeno del cierre de locales de venta de bienes y servicios "pero en otras partes del país eso está ocurriendo y nosotros no estamos exentos", apuntó el referente de Came.

Al ser consultado sobre los factores que más pesan al momento de hacer un balance de una unidad comercial, Diab señaló que "hoy molesta todo. Hay un nivel muy bajo de consumo" y señaló que desde la Came registran una retracción de las ventas "casi de 18% en estos primeros meses, con respecto a los mismos meses del año anterior”.

“El año pasado ya veníamos con una disminución con respecto al 2022 y vamos a notar en la semana próxima cuando veamos los datos de la venta del mes de junio que, a pesar del Día del Padre y del fin de semana largo tampoco las ventas están creciendo", por lo cual el empresarios sostuvo que "ese grado de equilibrio que tiene que hacer un comercio o una unidad productiva ya en la actualización de tarifas, de los alquileres que tiene que pagar, genera realmente un combo muy explosivo".Ricardo Diab, secretario general de Came, apuntó que si bien “hay buena ocupación de locales en el centro”, el bajo nivel de consumo puede obligar a cerrar.

Comercios vacíos por la crisis

Tras el cierre de un emblemático local de ropa ubicado en la ochava de Corrientes y Córdoba, el referente empresarial apuntó que la situación puede atropellar a cualquier negocio: "No solamente puede ocurrir en el centro de Rosario, sino que también puede ocurrir en la periferia, en el país, en todas partes están en la misma situación. Aquel comercio o unidad productiva que no tenga recursos o espalda suficiente, resiste todo lo que puede".

Así mismo, Diab afirmó que, según los relevamientos que realiza la entidad empresaria junto con el Colegio de Corredores Inmobiliarios "todavía hay buena ocupación" de locales en el centro de la ciudad "a pesar de las circunstancias" que han llevado a numerosas unidades productivas a cerrar las persianas. No obstante no descartó que la crisis comience a somatizar de manera mucho más visible con mayor cantidad de locales vacíos: "entendemos que eso puede llegar a ocurrir", espetó el empresario.