Senado: en controvertida votación, el oficialismo y el radicalismo postergaron la reforma de jubilaciones

Legisladores de Unión por la Patria reclamaron que no se habilitó su pedido de tratar sobre tablas la modificación del sistema de jubilaciones.

El Senado sesiona desde este jueves a las 11 para tratar proyectos relacionados a ascensos militares y pliegos de embajadores y la declaración de duelo nacional por el 30 aniversario del atentado a la AMIA, además de un proyecto para incrementar las penas por los delitos de sustracción y/o comercialización de niños. Sin embargo, el debate de mayor importancia fue el tratamiento sobre tablas del proyecto que obtuvo media sanción en Diputados por el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. En primer instancia, el radicalismo solicitó convocar al tratamiento de la reforma jubilatoria -con o sin dictamen- para la próxima sesión. Posteriormente, Unión por la Patria pidió tratar sobre tablas -con dos tercios de la Cámara- y de forma inmediata el proyecto previsional. El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza) prometió tratar ambos petitorios. La primera votación fue la moción del radicalismo. El peronismo rechazó esta iniciativa, argumentando que está de acuerdo con el nuevo Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones pero que no acompañaría si no se establecía fecha fija. Con 37 votos afirmativos y 31 negativos (todos de Unión por la Patria, junto con los libertarios Paoltroni y Bedia) se aprobó el pedido de la UCR, que implica la necesidad de dictamen de comisiones para tratar la reforma jubilatoria. "No hay nada que indique que hay que hacer dos votaciones por el mismo tema", dijo inmediatamente el salteño Juan Carlos Romero, de la órbita oficialista. Finalmente, Abdala le dio la razón y se desdijo de lo que había planteado previamente: no habilitó la siguiente votación, que era el reclamo peronista. José Mayans, presidente del bloque de Unión por la Patria, volvió a reclamar por el tratamiento sobre tablas: "Con dos tercios se puede apartar el reglamento e introducir un tema". Lo que prosiguió fueron diversas interpretaciones del reglamento. "Me parece que quedó claro cuál fue el sentido de la votación. Hacer estos reclamos es solo una posición mediática para tratar de hacer el populismo de siempre, donde plantean que siempre van a estar a favor de los que menos tienen", interpretó Eduardo Vischi (UCR). "La mejor ley es la que más se debate. Nosotros no somos una escribanía", dijo Alfredo De Ángeli (PRO), quien pidió tener el mismo período de discusión que la ley Bases. Quien tuvo la palabra y cambió de tema de votación fue la senadora Beatriz Ávila, que solicitó que se declare a la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital de la República Argentina solo durante los 9 de julio de cada año. Unión por la Patria no presionó los botones de votación. "Están obstaculizando el sistema de votación", les dijo Abdala.