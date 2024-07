River no pierde las esperanzas en poder sumar a Germán Pezzella

Si bien la chance de sumar al defensor de la Selección Argentina pareció desvanecerse en las últimas semanas, en Núñez todavía no cierran las puertas definitivamente.

El mercado de pases de River sigue activo y si bien el Millonario ya sumó a un central como Federico Gattoni, y está muy cerca de abrochar la llegada de otro, como Valentín Gómez, en Núñez no se bajan todavía de la posible llegada de otro zaguero para sumarle trayectoria y experiencia a la defensa: Germán Pezzella.

Si bien River nunca terminó avanzando a fondo por Pezzella a pesar de que su cláusula a partir de este mercado de pases era accesible (pasó de ser de 50 millones de euros a solo cuatro), es que el club y el futbolista nunca se pusieron de acuerdo en los términos del contrato, lo que llevó al Millo a buscar por otros lados.

Sin embargo, mientras esté latente la chance de perder a Paulo Díaz, pretendido por el fútbol de Arabia Saudita, en River no descartan definitivamente para nada lo de Pezzella. Porque si bien con las llegadas de Gattoni y Valentín Gómez pareciera estar cubierto el puesto, lo cierto es que no cuentan con David Martínez y habrá que ver cómo está Funes Mori, por lo que Demichelis no quiere imprevistos en el sector.

Por lo pronto, habrá que esperar a que se termine la Copa América para la Selección Argentina, porque Pezzella ya dejó bien en claro durante su última conferencia de prensa que no tiene la cabeza puesta en la definición de su futuro deportivo, sino más bien en el presente con la Albiceleste. "Perdoname, pero no es momento para hablar de eso. Estoy con la cabeza puesta en intentar dar lo mejor de mí y aportar desde donde me toque. Ya después habrá tiempo para todo el resto", dijo en la previa de Argentina-Perú.

La defensa, el sector principal para reforzar en River en este mercado de pases

El Millonario ya tiene a sus dos primeros refuerzos del mercado invernal y tiene al tercero prácticamente abrochado: todos ellos para elevar la competencia y el nivel en el sector defensivo del plantel. Franco Carboni, lateral izquierdo formado en las inferiores de Lanús cuyo pase pertenece al Inter de Milán, llegó a préstamo por dos años y con opción de compra.

El segundo fue Federico Gattoni, el central que salió de San Lorenzo y se fue al Sevilla pero no pudo establecerse en el fútbol europeo, donde además de España jugó unos meses en el Anderlecht belga. El Millo arregló con Sevilla un préstamo con opción de compra. También para reforzar la zaga llegará Valentín Gómez, el capitán de Vélez que será adquirido por el City Group, con quien River ya acordó términos para un préstamo con opción.

Las otras caras nuevas que se esperan en Núñez son Jeremías Ledesma, el arquero exRosario Central que llegará proveniente del Cádiz de España, y Adam Bareiro, el delantero de San Lorenzo por el que River lleva varios días negociando.