Independiente busca reforzarse pese a las inhibiciones

El Rojo deberá saldar una deuda millonaria para lograr inscribir a los futbolistas que quiere sumar.

La directiva de Independiente trabaja cuesta arriba para levantar las inhibiciones que azotan al club y así poder reforzar al equipo que comandará el flamante entrenador Julio Vaccari.

Por el momento, la entidad de Avellaneda tiene como cara nueva al técnico, que es el sucesor del saliente Carlos Tevez. Mientras que también sumó a un viejo conocido: Nicolás Vallejo, quien rescindió su préstamo con Talleres de Córdoba.

El juvenil tenía vínculo hasta a fin de año, pero no tuvo la continuidad deseada y decidió adelantar su regreso. Será evaluado por Vaccari y en caso de quedarse, no podrá jugar si el club no logra levantar las inhibiciones.

Por otra parte, los dirigentes comenzaron a realizar gestiones para reforzar al plantel, ya que consideran que en las próximas semanas lograrán levantar la sanción económica.

Según le confiaron al sitio Noticias Argentinas, Marco Pellegrino estaría a un paso de vestir la camiseta de Independiente, ya que Milan, que se lo llevó de Platense, tiene decidido volver a prestarlo y le habría dado el visto bueno a los de Avellaneda.

Otro por el que preguntaron es Francisco González. El mediocampista de Newell´s es del gusto de Vaccari y también es una posición que el equipo debe reforzar. Desde Rosario avisaron que saldrá solo por venta.

Lucas Arce se volvió una prioridad para el cuerpo técnico tras la confirmada salida del lateral derecho de Chile Mauricio Isla. La idea es que llegue a préstamo desde Godoy Cruz.