Un joven es furor en las redes sociales con sus desopilantes entrevistas a nenes

Pedro Pruss decidió dedicarse a la producción hace cuatro años. Su admiración por la humorista norteamericana y el recordado programa de ElTrece lo motivaron a crear este tipo de material.

La velocidad con la que transitamos la vida, muchas veces nos hace perder de vista lo esencial: qué es el amor, qué nos hace llorar o cómo manejar la frustración. El creador de Pepe en las nubes se propuso prestarles atención a estas cuestiones y encuentra las mejores respuestas entre los chicos. Las entrevistas de Pedro Pruss (29) hacen reír y permiten una reflexión si la audiencia sabe escuchar.

Pruss es actor y decidió dedicarse exclusivamente a la creación de contenido desde hace cuatro años, cuando descubrió que disfrutaba más la producción y el detrás de cámara.

Su interés por entrevistar a los niños surgió por su admiración hacia la comediante y conductora de televisión Ellen Degeneres, quien se hizo viral más de una vez por los enternecedores segmentos con nenes talentosos.

A Pruss también le fascinaba el programa Agrandadytos. “Siempre consumí ese producto y dije, ‘me voy a mandar a hacer la versión para redes sociales’, contó. Fue así como planificó la cuenta Pepe en las nubes, que ya tiene un millón de seguidores entre Instagram y TikTok, y también tiene un canal en Youtube donde publica las entrevistas extendidas.

Las conversaciones se dan al azar en los parques o plazas. “Me acerco al adulto responsable, le cuento quién soy, le digo que vea mis redes y pido autorización”, explicó. Luego, charla con los chicos y, aunque prepara algunas preguntas, siempre deja que los nenes se expresen.

“Pienso seis o cinco preguntas disparadoras y las uso, pero después, no tiene tanto que ver con lo que yo quiero preguntar, sino con lo que ellos quieren contar. Yo acepto todo. Si el niño tiene ganas de contarme otra cosa, lo recibo todo. Siempre les pregunto antes: ‘¿Tenés alguna idea, tenés ganas de contarme algo?”, indicó.

Asegura que consigue “algo nuevo” y fascinante todo el tiempo. “A veces, redoblo la apuesta, si me encuentro con un niño que piensa con bastante profundidad, me interesa ver su mirada del mundo. Los niños, generalmente, no tienen un cassette, sino que tienen la posibilidad de vivir en un mundo del que me sorprendo casi siempre”.

Una de sus entrevistas favoritas es la de una nena que se llama Eva y aseguró ser “prima de Harry Potter”. “A mí me pareció genial, y le pregunté por qué y me mostró. Tenía un angioma en la piel y me pareció excelente porque podría tener un complejo o ganas de ocultarlo, pero ella se cree una persona mágica y con poderes”, recordó y agregó: “El niño, si crece en un buen entorno, tiene menos traumas o dificultades y eso los lleva a tener más libertad. Esa libertad la pierde el adulto por la dificultad del mundo”.

Quienes visiten la cuenta @pepe.en.las.nubes se encontrarán con un chico al que le encanta la Sinfonía N° 9 de Beethoven, uno que asegura que es “difícil ahorrar en la Argentina” o una nena que asegura que los grandes “no se divierten”.

La pureza de cada conversación, la espontaneidad de los chicos con los que se cruza en cada salida, es lo que impulsa a Pedro Pruss a seguir generando este contenido. El proyecto comenzó en enero de 2023 y el primer video que se viralizó fue publicado en febrero. Era la entrevista de Ian (cinco años), quien aseguró que, más allá de la tierra, “hay extraterrestres” y “hay Jesús”, pero que en una batalla entre los dos, ganaría Manuel Belgrano. Después de esto, la cuenta no paró de crecer.

Cada material es una mezcla de comentarios desopilantes y profundos a la vez, con un toque de edición humorístico que, aunque parezca sencillo, tiene mucha planificación. “El 5% es de charlas y otro 95% es detrás de cámaras. Por cada minuto de edición, son ocho horas de trabajo, hago un guion de posproducción, decido qué chiste quiero que aparezca, qué efecto”, señaló.

En vista de que la audiencia sigue aumentando, Pruss busca que el proyecto sea sostenible y aspira a hacer “un contenido un poco más grande, más largo y poder incorporar contenido para toda la familia”.