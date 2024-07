Cómo la luna nueva en Cáncer afectará tus emociones, según tu signo

Este nuevo evento astrológico se dará esta noche. Se espera que las emociones se desborden.

Las lunas nuevas, como la que se dará hoy sobre el signo de Cáncer, son el momento perfecto de manifestar y rejuvenecerse. Según la astrología, llegó el momento de dejar espacio para los nuevos comienzos.

Siempre es bueno recordar que las lunas nuevas suceden cuando la Luna y el Sol se encuentran en el mismo grado, formando lo que los astrólogos llaman una conjunción. Estas son un momento para establecer intenciones y metas para manifestar y proyectar.

Además, está Luna nueva se producirá sobre Cáncer, un signo Cardinal del elemento Agua al que se le atribuyen cualidades como imaginación, sensibilidad, intuición, contención y protección.

Luna nueva en Cáncer: qué significa la Luna nueva

Las Lunas nuevas indican el comienzo del ciclo lunar. Todos los meses, al producirse la conjunción del Sol con la Luna, se inicia un nuevo ciclo.

Una vez que la Luna toma fuerza, cuando emerge por primera vez de los rayos del Sol (aproximadamente un día después de la conjunción exacta), será un buen momento para comenzar a realizar determinadas actividades asociadas con el signo de Cáncer y con la Luna.

En este sentido, es todo lo relacionado con la alimentación, el trato con los niños, los asuntos domésticos, los asuntos familiares, tratar con el público, cocinar, comer y también todo lo conectado con el agua y la navegación.

Así afectará a cada signo del zodiaco la luna nueva de julio 2024 sobre Cáncer:

Aries

Aries, no es ningún secreto que el peso del mundo está cayendo sobre tu mente. Con tanto sufrimiento y daño normalizado a tu alrededor, es difícil permanecer impasible, incluso cuando se intenta crear distancia y concentrarse en las propias responsabilidades.

No obstante, esta luna nueva es un momento perfecto para retirarte y quedarte en casa. Si bien la idea de no hacer nada puede resultarte aburrida, este período de descanso puede ser crucial para priorizarte. Acepta la calma y déjate rejuvenecer.

Tauro

Tauro, no podes sumergirte en el barro y esperar salir con la ropa limpia. Con otras palabras: evita situaciones que puedan empañar tu integridad. Rodearte de personas a las que no respetas inevitablemente te influirá negativamente, ya que sus hábitos y actitudes se te contagiarán, llevándote por un camino en el que quizás acabes por no respetarte a ti misma.

Así que sé consciente de con quién pasas tu tiempo y descubrirás que tus patrones y comportamientos reflejan una mejor versión de ti misma.

Géminis

Géminis, el apasionante proyecto que ocupa tu mente tiene el potencial de convertirse en una oportunidad muy lucrativa. Confía en que un trabajo significativo y satisfactorio puede dar lugar a importantes recompensas.

Si bien es cierto que tener la libertad de invertir tiempo en este trabajo conlleva ciertos privilegios, verlo como un privilegio en lugar de un derecho puede sabotear tu capacidad de disfrutar y de marcar la diferencia. Mantén tu tercer ojo abierto a las oportunidades para generar impacto, incluso si es a una escala que no esperabas. Acepta estas oportunidades y deja que te guíen hacia la realización personal y financiera.

Cáncer

¡Feliz cumpleaños, Cáncer! ¡Otro año alrededor del Sol y otra razón para celebrar esta maratón llamada vida! A medida que envejeces, es posible que te presiones de manera innecesaria a ti misma y a los demás. Incluso puedes sentirte decepcionada por lo mucho o poco que sabes, sensación de impotencia que podría socavar tu sentido de competencia. Respira profundamente y actúa con un poco de compasión. Recuerda: la falta de crecimiento no es un fracaso, es una señal de que todavía hay espacio para aprender y evolucionar. La vida sería aburrida si todos creciéramos constantemente.

Leo

Leo, ¿qué creencias tienes sobre la intimidad y el amor, y cómo obstaculizan estas tu capacidad para cuidar de los demás y aceptar el cuidado de tus seres queridos? A algunas personas se les enseña que el amor va de lo que uno puede darle a alguien, lo que lleva a un patrón de necesidad de demostrar la valía en las relaciones a través de ese baremo.

Esto puede hacerte una esclava de la necesidad de validación y al miedo de nunca ser vista por completo. A menudo, lo único que nuestros seres queridos necesitan de nosotros es saber que estamos ahí para ayudarles. Abre tu mente a nuevas soluciones y pregúntate si realmente necesitas resolverlo todo, en todas partes y de una vez.

Virgo

Virgo, tu círculo íntimo está madurando ¿o te estás dando cuenta de que has superado cierto tipo de relaciones? Si estás constantemente dando lecciones, dando todo de ti y sin que se tome en cuenta tu opinión, es motivo de preocupación. ¿Estás seguro de que todavía te relacionas con las personas que son tus amigos? ¿Te sientes demasiado culpable como para hacer espacio para nuevas amistades? Está bien abandonar el barco cuando no puedes compartir una misión con el capitán. Es hora de reevaluar y hacer espacio a las relaciones que realmente apoyen tu crecimiento.

Libra

Libra, parece que todo lo que has estado manifestando en los últimos tiempos está dando los resultados que esperabas. Y es que las manifestaciones se materializan cuando aceptas por completo que lo que estás manifestando ya es tuyo.

Si tu objetivo es convertirte en una ‘gamer’ profesional, hazlo. Si aspiras a un puesto de alto nivel, estate atenta a las oportunidades que te acerquen a este objetivo. Ahora es un buen momento para decir: ‘‘Me interesa en esto, así que lo hago’’.

Escorpio

Escorpio, mucho ojo del camino que tomas cuando expandes tu mente. ¿Alguna vez has escuchado a una madre retar a su hijo, mientras este simplemente lo ignora solo porque viene de ella? Es un hecho que las madres, las figuras maternas y las abuelas están llenas de sabiduría y, a veces, es difícil determinar qué se debe hacer hoy contando con lo que sucederá dentro de un año.

Esta luna nueva de julio es un recordatorio para rodearte de suavidad y energía maternal, que es donde encontrarás tu próxima lección más valiosa.

Sagitario

Sagitario, es complicado abrirse. Mucha gente ve a tu constelación como una especie de amenza, como el gemelo bueno de Géminis. Pero sabemos que tu energía es sabia, porque sabes cuándo marcharte y cerrar tu corazón.

Después de suficientes desilusiones y desamores, has aprendido a ser más perspicaz. Ahora bien, el arcoíris después de la tormenta es el profundo sentido de lealtad y compromiso que surge cuando te permites necesitar a alguien. Por tanto, aunque te sientas fuera de tu zona de confort, está bien abrir tu corazón.

Capricornio

Capricornio, esta luna nueva de julio 2024 será un momento muy lindo para ti. Después de liberarte de los efectos de una serie de eventos difíciles que te han sucedido, se está gestando precioso romance con tu nombre.

Las estrellas sugieren que esta luna en Cáncer es un momento oportuno para acercarse y sentirse cómoda con una pareja o un amigo. Además, será un instante encantador para profundizar en las relaciones y comenzar nuevos vínculos basados en sentimientos mutuos.

Sé consciente de tus patrones más complicados y hábitos menos sanos. Si no estás seguro de cuáles son, ¡solo espera hasta la próxima luna llena!

Acuario

Acuario, debemos tener una conversación nada fácil, porque la luna nueva en Cáncer de julio 2024 resalta tu necesidad de cuidar tu salud. Resulta que está en trígono con Saturno en Piscis, ya que parece que has descuidado tu cuidado personal a causa a una serie de complejos eventos.

Saturno en Piscis posicionado en tu casa de los valores sugiere que todo aquello de lo que has perdido el control sigue siendo algo tuyo, ¡así que evita castigarte! La luna nueva te da un suave empujón para que logres tus objetivos. Después, la próxima luna llena en Capricornio te recordará que dejes de lado la dureza y las intenciones más crueles.

Piscis

Piscis, esta luna nueva de julio 2024 es un momento para que juegues. Tu corazón puede hacerte sentir que estás estancada, frustrada o insensible al mundo. Si bien tu frustración es comprensible, recuerda que la vida siempre ha sido algo difícil para los seres vivos.

En el mejor de los casos, encontrarás nuevas y creativas formas de navegar por el mundo, incluso cuando la vida está sombría. Incluso si sientes que estás atrapada en una jaula, esta luna nueva en Cáncer es un momento para que juegues a tu manera en los momentos más difíciles. No siempre hay una salida, pero siempre puedes prender la luz cuando los tiempos son oscuros.