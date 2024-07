Mitre confirmó su levantada con otra victoria ante Yanda

El Aurinegro se impuso por 3-2 en el arranque de la novena fecha del Torneo Anual.

Mitre venció esta tarde a Yanda por 3-2 en el partido que puso en marcha el noveno capítulo del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El cotejo se disputó en el predio de Produnoa que posee el Aurinegro en la ciudad de La Banda.



Tras un primer tiempo sin goles, las emociones llegaron en el complemento. El Aurinegro se puso en ventaja con un doblete de Agustín Rocha, a los 6 y 20 minutos. El descuento para el elenco del sur capitalino llegó a los 25 con un gol de penal de Fernando Peralta y cinco minutos después Jorge Galván estampaba el 2-2.

Sin embargo, la alegría le duró poco a Yanda porque en el minuto 32 apareció Diego Navarro para dale el triunfo al Aurinegro, que venía de ganarle el clásico a Central Córdoba como visitante y volvió a festejar en el torneo local.

Con la victoria, Mitre llegó a los 10 puntos y escaló al tercer puesto de la Zona Capital, mientras que Yanda quedó quinto con 9 unidades.

En la próxima fecha el Aurinegro quedará libre y Yanda recibirá a Estudiantes.

En el partido de Reserva también fue triunfo aurinegro por 7-1.

La programación de la fecha:

ZONA CAPITAL

VIERNES 5

Mitre 3-2 Yanda

DOMINGO 7

16, Estudiantes vs. Comercio (solo público local)

MIÉRCOLES 10

16, Central Córdoba vs. Unión Santiago (Predio de El Zanjón a puertas cerradas)

ZONA BANDA

DOMINGO 7

16, Agua y Energía vs. Central Argentino (solo público local)

16, Clodomira vs. Villa Unión (solo público local)

16, Banfield vs. Vélez de San Ramón (solo público local)

ZONA ROBLES

DOMINGO 7

16, Instituto Santiago vs. Independiente de Beltrán (cancha de Central Argentino, solo público local)

16, Unión de Beltrán vs. Atlético Forres (solo público local)

16, Independiente de Fernández vs. Sportivo Fernández (solo público local)