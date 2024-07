Francos confirmó que el Gobierno irá por la reforma electoral: "No se pueden gastar u$s52 millones en una PASO"

El jefe de Gabinete aseguró que el cambio de la modalidad en las elecciones es el próximo desafío político tras la aprobación de la ley Bases. "¿Cómo es lo de los partidos políticos en la Argentina, que tengamos 600 partidos?", apuntó.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el Gobierno intentará implementar una reforma electoral para eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias: "No se pueden gastar u$s52 millones en unas PASO". El funcionario expuso en el marco de un evento de negocios y destacó a la reforma electoral como uno de los próximos desafíos para la gestión de La Libertad Avanza (LLA): "Estamos encarando otros proyectos para ser más serios. ¿Cómo es lo de los partidos políticos en la Argentina, que tengamos 600 partidos?". "No puede ser que en una PASO se gasten 52 millones de dólares. Vinimos a terminar con esos curros, tenemos ordenarnos políticamente. Sino ese hartazgo anti política que nos llevó al Gobierno se nos puede volver en contra a nosotros si no hacemos algo con eso", expresó. En el mismo evento, Guillermo Francos aseguró que "no nos parece preocupante ni significativa la actuación de los mercados". La posibilidad de crecer es enorme, venimos de un período malo", señaló.