El Banco Central cerró la semana con ventas por USD 6 millones en el mercado de cambios

A partir de junio la entidad monetaria perdió el impulso comprador en la plaza mayorista. Las reservas siguen cerca de los USD 30.000 millones.

Con un monto operado de USD 232,2 millones en el segmento de contado, el Banco Central finalizó su participación cambiaria con una venta de USD 6 millones, con lo que interrumpió la serie compradora de cuatro ruedas seguidas en el inicio de julio. En las primeras cinco sesiones operativas del mes la entidad monetaria acumula un saldo a favor de USD 73 millones.

En tanto, las reservas internacionales registraron este viernes un alza de USD 127 millones, a USD 29.946 millones, con impulso de la apreciación del oro (+1,3%) y del yuan chino (+0,1%) que integran los activos. En la semana las reservas aumentaron en 930 millones de dólares.

El Banco Central acumula compras netas en el mercado de cambios por USD 17.275 millones desde el 11 de diciembre del año pasado, cuando asumió el gobierno de Javier Milei. A la vez, el stock de reservas internacionales mejoró en USD 8.737 millones o 41,2%, desde los USD 21.209 millones del 7 de diciembre de 2023.

“Claramente, el plan actualmente tiene una parte positiva, más allá de lo que se ha visto en esta primera parte y la aprobación de la Ley Bases y la ley fiscal, pero tiene una parte de alta incertidumbre que es cómo seguís con la política cambiaria, básicamente porque no estás acumulando reservas y si no acumulás reservas, Argentina no tiene forma de salir del cepo”, dijo Juan Luis Bour, economista Jefe y director de FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas).

“Quizás, lo que dice el presidente es exactamente eso: que la segunda fase tiene un cambio que va a modificar las cosas hasta aquí, porque vos estás en un momento en que deberías estar acumulando reservas y no las estás acumulando, deberías tener otra situación en materia de evolución de los depósitos en pesos y no la estás teniendo. Bueno, tenés que cambiar algunas cosas”, señaló Bour a FM Milenium.

“El programa económico tiene como objetivo de emisión cero. Eliminar cualquier necesidad de emitir por razones fiscales o cuasi fiscales. Igualmente, no van a emitir cero como dijo el Presidente, no iba a dejar que la política monetaria sea tan restrictiva que impida la actividad económica”, señaló el economista Fausto Spotorno.

“Lo que el Presidente dio a entender es que cuando lleguemos al punto en el que el BCRA no necesite emitir más pesos para poder funcionar vamos a estar en condiciones de salir del cepo”, expresó Spotorno. “La salida del cepo tiene que ser antes del 2025, pasar la deuda del BCRA al Tesoro no podría durar más de cuatro meses”.

“El mercado sabe que el ritmo de adquisición de divisas por parte del BCRA ha disminuido notablemente en un momento del año en el que debería suceder lo contrario”, subrayó Wise Capital en un reporte.

Javier Fuentes, gerente de Impuestos de Pgk Consultores, indicó que “el Impuesto PAIS es una obligación fiscal cuyo único fin fue -y es- recaudatorio. No grava ningún manifestación de capacidad contributiva, lo cual lo torna en un impuesto recesivo. El sector que más sufrió el impactó de este impuesto fue el del comercio exterior -importaciones- ya que encareció a los productos que se importaban. Visto desde este punto de vista, una reducción, o mejor aún, eliminar este impuesto distorsivo, debería traer aparejada una disminución en el costo de los productos importados que intervienen en la producción local”.

Un reporte de Puente precisó que “en el adelanto del Presupuesto 2025, el gobierno nacional prevé un tipo de cambio oficial a $1.016 para fin de año, es decir, el mantenimiento del crawling peg mensual del 2 por ciento. Por otro lado, proyecta una inflación del 130% interanual para diciembre -cuando en mayo registró una suba del 276,4%-, para lo cual requerirá una inflación mensual aproximada del 4% en los meses restantes. Por último, en lo referente a la actividad económica, la estimación coincide con la del Fondo Monetario Internacional sobre una caída en el Producto Bruto Interno del -3,5% para 2024″.