Cómo terminó Messi y el resto del plantel de la Selección Argentina tras el cruce ante Ecuador

El equipo argentino ya tiene la cabeza puesta en el duelo de semifinales de la Copa América ante el ganador de Venezuela y Canadá.

La Selección Argentina, tras superar a Ecuador por penales, entrenará desde las 20 horas en Houston, preparándose para la semifinal del martes en Nueva Jersey contra el ganador de Venezuela vs. Canadá. El técnico Lionel Scaloni dispuso tareas regenerativas para los jugadores que participaron en el último partido.

Lionel Messi no mostró inconvenientes relacionados con la sobrecarga en el recto anterior de la pierna derecha, sufrida en el partido contra Chile. La Pulga, que se perdió el cierre del Grupo A contra Perú, fue titular ante Ecuador y aunque no estaba en su mejor forma, no sufrió molestias.

Después de la clasificación, Messi comentó que se fue "soltando de a poco" durante los entrenamientos y, aunque tuvo algo de miedo psicológico, a nivel muscular se sentía bien. "Me preguntó (Lionel Scaloni) si estaba para jugar y le dije que sí", explicó.

Nicolás González tampoco tiene molestias significativas, solo cansancio por el partido. Lisandro Martínez sintió una pequeña sobrecarga y fue reemplazado por Nicolás Otamendi para no arriesgar.

El equipo volverá a entrenar este sábado a primera hora en Houston y volará hacia Nueva Jersey por la tarde. Desde el domingo, practicarán en la ciudad del próximo partido y el lunes tendrán un único entrenamiento abierto.

El rival de Argentina se definirá esta noche en el enfrentamiento entre Venezuela y Canadá. El choque por un lugar en la final será el martes a las 21 horas en el MetLife Stadium, donde la Albiceleste ya derrotó a Chile por 1-0 en su segunda presentación en el torneo.