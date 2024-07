Cami Mayan rompió el silencio sobre Mac Allister y su participación en la Copa América: “Me entero de todo”

La influencer reveló lo que le genera ver a su exnovio en la Selección argentina.

Argentina pasó a las semifinales de la Copa América tras vencer por penales a Ecuador, después de otra actuación formidable de Emiliano “El Dibu” Martínez. En ese contexto, Camila Mayan reveló si ve o no los partidos de la Selección, donde juega su exnovio, Alexis Mac Allister, quien la engañó con Ailén Cova.

En diálogo con Revista Gente, la influencer contó todo. “No estoy viendo los partidos. No hay nada que me interese para ver, la verdad”, lanzó. “Yo hago mi vida y me mantengo en la mía”, explicó la columnista de Patria y familia (Luzu TV) tras la consulta del periodista.

Acto seguido, aclaró: “Inevitablemente, obvio que me entero de todo. Y la mejor, obviamente la mejor”. “Yo trato de seguir mi vida por mi cuenta y no meterme ahí“, cerró.

En medio del partido de la Selección, Cami Mayan subió una foto junto a la perra que adoptó con Mac Allister

El martes 26 de junio Argentina-Chile por la segunda fecha del grupo A de la Copa América 2024. Durante el partido, Camila Mayan, la exnovia de Alexis Mac Allister, titular en el partido de hoy, publicó una foto con Kim, la perra que había adoptado junto al mediocampista campeón del mundo cuando eran pareja.

En mayo del año pasado fue cuando la influencer recuperó la “tenencia” de la mascota después de que el jugador del Liverpool de Inglaterra se pusiera de novio con Ailén Cova, con quien sigue hasta el día de hoy.

“¡Aparezco! Día eterno así que vamos con recap que fue muy lindo”, escribió sobre la postal en la que aparecía abrazando a la perrita. Acto seguido, mostró lo que hizo en un evento por el lanzamiento de una línea de cosméticos de Zaira Nara.