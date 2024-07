Central Córdoba afronta su primer amistoso ante The Strongest en el Nuevo Gasómetro

El Ferro, con plantel renovado, se mide con el elenco boliviano en la cancha de San Lorenzo. Será transmitido en vivo por YouTube.

Central Córdoba afrontará su primer partido amistoso de pretemporada al enfrentar a The Strongest de Bolivia, con el objetivo de sumar minutos de rodaje de cara a la reanudación del Torneo 2024 de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.

El partido se disputará esta tarde a partir de las 15, en el estadio Pedro Bidegain de San Lorenzo, a puertas cerradas, con transmisión del canal de YouTube de Central Córdoba.

El Ferroviario presentará un plantel renovado ya que sufrió varias bajas y sumó 12 refuerzos en este mercado de pases, en el que sigue activo.

El encuentro le servirá al entrenador colombiano Lucas González Vélez para comenzar a ver en acción a los jugadores que se sumaron con el objetivo de plasmar en la cancha lo que se viene trabajando.

LO QUE SE VIENE PARA CENTRAL CÓRDOBA

Tras el partido de esta tarde el Ferroviario visitará el jueves a Atlético Tucumán en un nuevo amistoso de preparación.

Después ya volverá a la competencia oficial, enfrentando a Estudiantes de La Plata el miércoles 17 por los 16avos de final de la Copa Argentina en cancha de Belgrano de Córdoba.

Mientras que la agenda en la Liga Profesional será la siguiente:

• 6ª fecha: domingo 21 de julio a las 17.15 - Central Córdoba vs. Platense

• 7ª fecha: jueves 25 de julio a las 21 - Tigre vs. Central Córdoba

• 8ª fecha: lunes 29 de julio a las 18.45 - Central Córdoba vs. Vélez

• 9ª fecha: lunes 5 de agosto a las 15 - Deportivo Riestra vs. Central Córdoba

Los convocados para el partido de hoy:

Arqueros:

* Luis Ingolotti

* Lautaro Bursich

* Lisandro Musso

Defensores:

* Sebastián Valdez

* Iván Pillud

* Lucas Abascia

* Lautaro Rivero

* Yonathan Rak

* Rafael Barrios

* Santiago Laquidain

* Leonardo Marchi

* Gonzalo Trindade

* Fernando Martínez

* Yuri Casermeiro

Mediocampistas:

* Kevin Vázquez

* Rodrigo Atencio

* Franco Aragón

* Elías Cabrera

* Luis Sánchez

Delanteros:

* Alexis Segovia

* Matías Benítez

* Lucas Varaldo

* Matías Godoy