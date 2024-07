La Selección Argentina se entrena en Houston y viaja a Nueva Jersey para las semifinales de la Copa América

El equipo de Scaloni trabaja por la mañana en la ciudad donde venció a Ecuador y por la tarde vuelve al lugar en el que venció a Chile.

La Selección Argentina se entrenará esta mañana en Houston antes de viajar por la tarde a Nueva Jersey. El martes a las 21 horas, enfrentará a Canadá por las semifinales de la Copa América. Lionel Scaloni podría realizar variantes respecto al equipo que inició ante Ecuador.

Scaloni no quedó conforme con la actuación de su equipo en el partido anterior y considera cambios en todas las líneas. Las pruebas definitorias se realizarán en los próximos entrenamientos. La única práctica abierta será el lunes, día en que también se llevará a cabo la conferencia de prensa previa al partido.

La buena noticia es que todos los jugadores terminaron en buenas condiciones físicas tras el encuentro con Ecuador, que se resolvió por penales. Lionel Messi no tuvo inconvenientes con la sobrecarga en el recto anterior de la pierna derecha que sufrió contra Chile. “En los últimos entrenamientos me sentí mejor. Por ahí tenía un poco de miedo psicológico de lesionarse, pero a nivel muscular no tenía nada”, declaró Messi.

Otros jugadores que encendieron alarmas fueron Lisandro Martínez y Nicolás González. Martínez fue reemplazado por una molestia, pero se encuentra en buenas condiciones. Los gestos de González se debieron solo al cansancio.

Marcos Acuña, recuperado y disponible para Scaloni

Marcos Acuña, quien se perdió los últimos dos partidos por una molestia muscular, se entrenó ayer sin problemas. El Huevo está nuevamente a disposición del entrenador para el crucial partido contra Canadá el martes.