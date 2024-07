Reapareció Alberto Fernández: críticas a Milei, preocupación por la economía y mensaje al peronismo

El Pacto de Mayo, el incremento de la desocupación y el futuro del peronismo fueron algunos de los temas que tocó el expresidente en una conferencia.

En el marco de una conferencia, Alberto Fernández reapareció para referirse a los principales temas de la coyuntura nacional. Además de considerar que es "un riesgo muy grande" firmar el Pacto de Mayo con Javier Milei porque "le han delegado facultades legislativas", se refirió a la proyección del peronismo. El expresidente justificó su ausencia en el acto de Tucumán porque hay un "Presidente que dice que es un topo que está para destruir el Estado. Cuando uno dice que va a destruir el Estado lo que tiene que saber es que va a destruir la Constitución Nacional, que es el pacto social que da vida al Estado argentino. No hay otra manera de destruir el Estado". En otro sentido, se lamentó por los índices económicos. "La desocupación no para de crecer y en no mucho tiempo más va a estar en dos dígitos", señaló y precisó que se "han cerrado 5000 PyMEs, 14% es la depresión de la industria y 5% la caída del PBI". Asimismo, analizó que "cuando el dólar aumenta en Argentina, ¿qué pasa con los precios? Suben. El presidente decía que no es así y ahora lo está viviendo". Posteriormente, respondió críticas: "Los 70 años de deterioro de los que hablan no fueron del peronismo. Los pocos momentos en que la economía creció fueron con el peronismo. Cada vez que gobernaron ellos destruyeron toda la economía". Fue en ese marco que entendió que "hay que fortalecer al peronismo y lo que reclamo es que exista un cambio de dirigencial abrupto. Necesito que se suban al escenario otras caras. Si soy un dirigente nacional sensato, tengo que darle la mano a los jóvenes para que ocupen nuestro lugar. Eso es lo que tenemos que hacer". Al finalizar, emitió una autocrítica: "Hay que volver a hacer del peronismo un partido democrático en serio y dejar de resolver quiénes son los candidatos en una reunión de dirigentes. Eso hemos hecho: yo no me excluyo. Eso nos llevó al final, no resistió más".