Liga Santiagueña: domingo de clásicos en Huaico Hondo y Fernández

Estudiantes recibe a Comercio e Independiente a Sportivo en una jornada con siete encuentros.

Continúa la 9ª fecha de la Liga Santiagueña de Fútbol en una jornada especial en donde se disputarán dos clásicos importantes del fútbol local.

Desde las 16, por la zona Capital, Huaico Hondo se paralizará con el duelo entre Estudiantes y Comercio en el Andrés Vergottini.

En tanto que, en el mismo horario, Independiente recibirá a Sportivo en el clásico de Fernández en un choque por los primeros puestos de la zona Robles.

Programación:

Domingo

16.00 - Estudiantes vs. Comercio

16.00 - Agua y Energía vs. Central Argentino 16.00 - Clodomira vs. Villa Unión 16.00 - Banfield vs. Vélez de San Ramón

16.00 - Instituto Santiago vs. Independiente de Beltrán (cancha de Central Argentino) 16.00 - Unión de Beltrán vs. Atlético Forres 16.00 - Independiente de Fernández vs. Sportivo Fernández

Miércoles

16.00 - Central Córdoba vs. Unión Santiago