Tras la polémica con Rolando Barbano, Marina Calabró se fue a Miami y compartió fotos en bikini

Tras su renuncia al ciclo radial de Jorge Lanata, la periodista armó las valijas y compartió postales al natural desde la playa.

La historia entre Marina Calabró y Rolando Barbano dio mucho de qué hablar. Luego de varias idas y venidas, la dupla tomó caminos separados cuando la periodista oficializó su salida de Lanata sin filtro. Su renuncia tomó por sorpresa a sus compañeros y la prensa que estaba expectante tras su discurso en los Martín Fierro de Radio 2024. Cerrada esta etapa, la columnista decidió tomarse un descanso de los estudios de radio y armó sus valijas para irse a Miami.

Dando vuelta de página, la politóloga disfrutó de las blancas arenas y aguas cristalinas de la ciudad estadounidense. Esta nueva travesía no fue realizada sola, sino que contó con la compañía de su hija Mía, quien la apoya incondicionalmente en todos los proyectos de vida. A través de su cuenta de Instagram, la periodista compartió algunos detalles de su escapada, aunque uno en especial se robó la atención de los internautas.

“¡13:00, pleno mediodía! Y la bancamos sin Photoshop”, señaló la conductora de LN+ junto a una imagen donde se la vio luciendo un traje de baño de dos piezas de color blanco y unos anteojos negros, mientras a sus espaldas se apreciaba el paradisíaco destino donde desembarcó. Previamente, este sábado también había compartido una primera imagen donde se la vio en esa misma posición, saliendo del mar, con una malla de tonalidades vibrantes como el rojo y violenta.

Marina Calabro

El comentario de Marina acerca de que no estaba utilizando ningún retoque digital causó una gran repercusión en las redes, frente a la enorme cantidad de influencers y celebrities que hacen uso y abuso de las herramientas digitales. Sin embargo, Calabró no fue la única que se la vio disfrutando de una semana lejos de las preocupaciones cotidianas, sino que pasó lo mismo con su expareja Rolando.

El equipo de LAM fue el encargado de mostrar al especialista de policiales durante el último miércoles, cuando Barbano estuvo en un boliche de la zona porteña de Costanera Norte, donde se lo vio sonriente y abrazado a una mujer. “Esta chica estuvo toda la noche. Obviamente, terminaron donde las bocas se terminan juntando y se fueron”, señaló Pepe Ochoa, quien aseguró que “no está haciendo nada indebido, ya terminó su relación” respecto a Marina.

El escándalo entre ambos tuvo lugar luego de la dedicatoria de la periodista en la ceremonia de premiación. Ante ello, el columnista fue consultado en Desayuno Americano si aceptó las disculpas por parte de su excompañera, quien lo anunció en medio de su programa en El Observador. “Obvio, pero no creo que ella tenga que pedirme disculpas por nada. Ella es una mujer preciosa, inteligente, adorable. Yo la quiero muchísimo y no tiene por qué pedir disculpas por nada. Gracias por estar acá, gracias por su trabajo, tengo que entrar a trabajar”, expresó en un intento de evitar la situación.

Días más tarde, cuando se supo públicamente que Marina dejaba su lugar en el equipo de Lanata, Barbano solo tuvo lindas palabras para con ella. Teniendo en cuenta su relación amorosa, la cual terminó con tatuajes a juegos y planes fallido, el hombre solo pudo dejar su corazón abierto. “Siento tristeza porque es una gran compañera, el número uno, una gran periodista”, comenzó ante los cronistas.

“Como ya lo he dicho yo innumerables veces, es una de las mejores periodistas de la Argentina y, bueno, es una pena no poder trabajar con ella...”, continuó al respecto. Además, aseguró que la decisión de Marina le fue comunicada mientras seguían en pareja, pero que no sabía “exactamente por qué lo hace ahora, eso se lo tienen que preguntar a ella”.

“Marina está en el mejor momento de su carrera, es inteligente, culta, informada, divertida y entretenida. Cualquier programa le gustaría tenerla y estoy seguro de que será un éxito”, sentenció ante los micrófonos de los diferentes medios.