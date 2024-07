Continúa la inscripción para el Concurso de Escritura para estudiantes y docentes de Santiago

De acuerdo a lo informado por los organizadores, el concurso ofrece distintas propuestas a los participantes.

La Subsecretaria del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la provincia, mediante el Centro Ana Frank, invita a participar del 2° Concurso de Escritura para estudiantes y docentes de Santiago del Estero, el cual contará con importantes premios. La fecha de cierre para los 3 certámenes será el jueves 1 de agosto.

Propuesta 1

Destinada a grupos de 7° grado de escuelas primarias y de 1° año de escuelas secundarias: esta propuesta consiste en crear, en grupo, un periódico con textos de diferentes formatos: Nota de investigación, artículo de información, encuestas (pueden incluir datos numéricos, gráficos, conclusiones, etc.), entrevistas, nota de opinión, crítica o recomendación cultural (libros, películas, etc.), poesías, cuentos cortos o ficción, dibujo, collage y otros tipos de producciones artísticas. Afiche de campaña, historieta, etc.

Propuesta 2

Destinada a estudiantes de 2° a 5° año de escuelas secundarias de Santiago del Estero: en esta categoría se invita a Escribir un texto literario, puede ser: carta, cuento, fragmento de un diario íntimo, ensayo, guión, artículo periodístico, poesía, o el que ustedes elijan.

Propuesta 3

Destinada a directivos, bibliotecarios, docentes y estudiantes de formación docente de todas las aéreas y niveles educativos: esta categoría es individual y se invita a presentar Proyectos Educativos para docentes sobre “Inclusión social y construcción de convivencia en el aula”.

Inscripciones, Bases, condiciones e información de los diferentes concursos en los siguientes enlaces:

Formulario de inscripción:

* Concurso Literario para estudiantes secundarios de 2° a 5° año. Bases: https://drive.google.com/file/d/1PYnQP0ms6LeOFTwdCsWqeEw2ytOxWEIr/view?usp=sharing

* Concurso de Periódicos Grupales para cursos de 6° grado de primaria y 1° año de secundaria. Bases: https://drive.google.com/file/d/1sEdGIYyqpMiRWXg4ta2OcD24ksVy-Uv5/view?usp=sharing

* Concurso de Proyectos Educativos para docentes y estudiantes de formación docente. Bases: https://drive.google.com/file/d/1JnlmijgCS5CjpWfNt6CtMt90njk6i5eb/view?usp=drive_link