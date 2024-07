Manuel Adorni: "Al cepo lo estamos empezando a velar"

El vocero presidencial se metió de lleno en la discusión entre quienes reclaman que se levantan las restricciones a la compra de dólar y defendió la postura del Gobierno nacional, que asegura que las condiciones no son todavía las adecuadas.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró este lunes que “al cepo lo estamos empezando a velar”, en medio de la discusión entre quienes reclaman que se levantan las restricciones a la compra de dólar y el Gobierno nacional que asegura que las condiciones no son todavía las adecuadas. “Hemos explicado en más de una oportunidad porque sigue el cepo, si bien lo estamos empezando a velar”, sostuvo el portavoz en su habitual conferencia de prensa diaria ante una pregunta de Ámbito. El funcionario se refirió además a las críticas enunciadas en las últimas horas por el ex ministro de Economía, Alfonso Prat Gay. “Crean un ministerio de desregulación mientras se aferran al cepo, las retenciones y el impuesto PAIS”, posteó en su cuenta de “X” el ex funcionario de Mauricio Macri. Sobre esta declaración Adorni señaló: “Tal vez es no entender del todo lo que estamos haciendo en la Argentina”. “Hemos explicado en más de una oportunidad si bien sigue el cepo, si bien lo estamos empezando a vealr. Hemos explicados los pasos y porque no son incompatibles”, insistió el portavoz. Adorni aseguró que “esta idea de que el 11 de diciembre estuviera el cepo levantado y toda la economía desregulada es lo que pensaban quienes querían vernos fracasar a los pocos días de asumir”.