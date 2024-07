"Varias veces me amenazó con pegarme tiros o incendiarme la casa"

Una mujer denunció el calvario que le toca vivir a manos de su expareja, quien no acepta el fin de la relación y somete a su ex mujer a constantes episodios de violencia.

En un desgarrador testimonio, una mujer de la ciudad de La Banda, denunció a su expareja por violencia de género. Durante una entrevista con Noticiero 7, la víctima relató los constantes maltratos y amenazas de muerte que ha sufrido desde que decidió poner fin a la relación.

La víctima explicó que la situación se ha vuelto insostenible. "Estoy cansada de vivir así, de que mis hijos no duerman, de que no quieran venir porque tienen miedo a que él vuelva a hacer lo mismo", afirmó. Sus tres hijos también han sido víctimas de maltratos constantes por parte del hombre.

Desde que decidió dejar a su expareja, la víctima ha vivido con miedo. A pesar de tener una orden de restricción en contra de él, las amenazas no han cesado. "Cada rato me amenaza que me va a matar, que me va a prender fuego a la casa...", relató. Además, mencionó que su agresor no acepta la responsabilidad de sus acciones y continúa acosándola incluso en la casa de su madre.

La mujer ha buscado refugio y apoyo en una Casa Hogar, donde fue asistida para realizar la denuncia correspondiente. "Desde ese día yo me he ido a la casa hogar, ellos me han ayudado a mí a hacer la denuncia porque a mí no me dejaba, me torturaba las noches, me decía muchas cosas que no te imaginas", relató. A pesar de las medidas legales, su expareja ha violado repetidamente la orden de restricción, incrementando el temor y la inseguridad en la víctima y sus hijos.