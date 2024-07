Jennifer Lawrence protagonizará la adaptación de la novela gráfica "Why Don't You Love Me?"

Lawrence interpretaría a Claire, la mitad de una infeliz pareja casada.

Jennifer Lawrence protagonizará para A24 'Why Don't You Love Me?' (¿Por qué no me amas?), adaptación de la novela gráfica de 2023 de Paul B. Rainey cuyos derechos han sido adquiridos por el exitoso estudio. El papel de Lawrence muy posiblemente será el de Claire, la mitad de una infeliz pareja casada.

La película será una comedia de ciencia ficción que seguirá a una pareja que lucha tanto por sacar adelante su matrimonio como su vida profesional. Todo ello hasta que se dan cuenta de que no comparten una sola realidad, por lo que podría haber alternativas a su monótona vida.

Respecto a la novela, se trata de una comedia negra sobre el matrimonio, el alcoholismo, la depresión y el duelo por las oportunidades perdidas. Paul B. Rainey crea una realidad alternativa hilarantemente aterradora donde la confusión y el dolor pueden llevar a las personas a tomar malas decisiones pero también, eventualmente, a la libertad...

La película será dirigida por Robert Funke y producida por Justine Ciarrocchi, Ari Aster, Lars Knudsen, Emily Hildner y la propia Lawrence, quien hace poco también se anunció que volvería a colaborar con A24 en 'The Wives', película de misterio y asesinatos inspirada en la franquicia de telerrealidad 'The Real Housewives'.