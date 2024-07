Con los refuerzos y las bajas, cómo podría formar Boca contra Independiente del Valle

Sin el mediocampo titular, pero con cuatro caras nuevas, Diego Martínez empieza a moldear el equipo para jugar los 16avos de final de la Copa Sudamericana el próximo miércoles.

Una semana, eso es todo lo que queda para que Boca abra el segundo semestre ni más ni menos que con el partido más importante que tiene por delante en el corto plazo: los 16avos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente del Valle.

Ya pasadas las jornadas de doble turno para estar a pleno físicamente y también los días libres para mechar algún descanso de por medio, ahora llegó el momento de que Diego Martínez empiece a moldear tácticamente al equipo para la cita del 17 de julio en Ecuador.

Tal como se vaticinaba hace varias semanas atrás, el entrenador tendrá la titánica tarea de armar un once sin sus cuatro volantes titulares. Javier Mascherano incluyó en la lista de los Juegos Olímpicos a Equi Fernández Cristian Medina y Kevin Zenón (también convocó a Leandro Brey), y por lo tanto no estarán a disposición para la serie; pero para la ida en particular también hay que sumar a Guillermo Fernández, suspendido por acumulación de amarillas.

¿El lado bueno dentro de este gran problema? Boca ya se movió en el mercado de pases e incorporó a cuatro caras nuevas que le servirán a Martínez como opciones para, en algunas casos, emparchar estos agujeros que dejarán sus figuras de la Sub-23: Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre y Mliton Giménez. De los cuatro refuerzos, todos salvo el delantero (será el 9 suplente de Edinson Cavani y Miguel Merentiel) tienen muchas chances de ser titulares.

Diego Martínez ya planifica la serie con Independiente del Valle. (@BocaJrsOficial)

Aunque esta semana será clave para más precisiones, incluso porque está la chance de que llegue algún nombre más (se negocia por Giuliano Galoppo, Matías Galarza, Carlos Palacios y suena Juan Brunetta) y hasta pueda jugar dada las urgencias en ese sector, ya hay una idea en la mente del DT en relación a qué formación poner en cancha.

En el arco estará Sergio Romero, secundado en la zaga por la dupla Cristian Lema-Marcos Rojo, mientras que en el lateral izquierdo dirá presente Lautaro Blanco. ¿Una de las dudas principales? Quien se moverá por la derecha. Lautaro Di Lollo fue el titular en el amistoso con Argentinos, pero el cuerpo técnico esperará a Luis Advíncula (inflamación en el tendón de Aquiles) y Nicolás Figal (se recupera de un esguince de tobillo) hasta último momento para definir si puede jugar alguno de los dos, en ese orden de prioridad.

El mediocampo es prácticamente un hecho que tendrá como doble cinco a Medel y Belmonte, que debutarán en este difícil escenario de Copa Sudamericana. Por los costados, mientras el Consejo de Fútbol intenta cerrar un par de refuerzos más, a esta hora se perfilan dos mediapuntas/extremos que retrocederán unos metros para hacer toda la banda: Luca Langoni por derecha y Aguirre por izquierda. Igualmente, no hay que descartar a Jabes Saralegui, que se está recuperando de un desgarro. Arriba no hay incógnitas: el poder de gol, como siempre en Boca, estará a cargo de Cavani y Merentiel.

El once que podría presentar Boca para la Copa Sudamericana

Sergio Romero; Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Luca Langoni, Tomás Belmonte, Gary Medel, Brian Aguirre; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Fuente: TyC Sports