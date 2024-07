Juicio por el atentado a Cristina Kirchner: declararon los testigos que le sacaron la pistola a Sabag Montiel

Cristóbal Elgueta mencionó a un hombre de “señor de saco y corbata” que le pidió que borrara del teléfono las imágenes que había capturado sobre el ataque.

Uno de los testigos del atentado a Cristina Kirchner aseguró este miércoles ante el tribunal que un custodio de la expresidenta le pidió que borrara un video donde había documentado parte del hecho.

Se trata de Cristóbal Elgueta, uno de los militantes kirchneristas que declararon este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de CABA.

“La custodia de Cristina, el señor canoso, de saco negro, que ese día tengo entendido estaba a cargo, me hizo entrar al palier del edificio de Cristina. Me preguntó si yo había filmado, le dije que sí y me pidió que le muestre los últimos chats para ver si se lo había enviado a alguien. Después me pidió que borrara el video”, aseguró el testigo.

Cuando la jueza Sabrina Namer le preguntó por qué le habían pedido que borrara el video, el joven indicó: “Tengo dos teorías”. Acto seguido, expuso: “Creo que como se trató de un hecho complejo que ocurrió bajo la responsabilidad de la custodia de Cristina posiblemente, ellos querían salvarse”.

Y siguió: ”Charlando con amigos, pensamos que quizás tenía que ver con el manejo de la información en cuanto al ámbito en el que Cristina se maneja”, dijo el testigo al respecto.

Elgueta es uno de los militantes que estaban en la puerta del edificio donde vivía Cristina Kirchner, para apoyarla tras haber sido condenada a 12 años de prisión en la causa Vialidad.

Los testigos presenciaron el momento en que Fernando Sabag Montiel sacó un arma y gatilló a la cara de la expresidenta. Algunos de ellos lo redujeron y dieron aviso a la policía. Además de Sabag Montiel, en el debate también están acusados Nicolás Carrizo y Brenda Uliarte, que integraban “La banda de los copitos”, un grupo de vendedores de algodón de azúcar apuntado en la causa por haber tramado el ataque contra la expresidenta.

“En un momento hay un forcejeo y veo que lo sacan a Montiel y le preguntan: ‘¿Adónde la tenés?’. Él estaba a mi derecha, creo que tenía puesto un gorro. Después vi que lo empezaban a cachear para ver dónde tenía el arma”, mencionó Elgueta en su relato de los hechos.

Y continuó: “En ese momento veo que algo que brilla cae al suelo, y en el ajetreo, no sé si Sabag Montiel o alguien más lo patea hacia la izquierda. A Montiel no le encuentran nada y ahí dice ‘Soy compañero’ o ‘Aguante Cristina’, en varias oportunidades. Ahí lo sacaron hacia la calle Uruguay”.

Elgueta detalló que, segundos más tarde, se acercó a la persona que había pateado el “objeto que brillaba”. “Le pregunté ‘lo tenés ahí, ¿no?’. Y me respondió que sí. Yo pensaba que era un cuchillo, había visto algo que brillaba”, describió.

El joven aseguró que al principio no se había dado cuenta de lo que había pasado, pero que luego, al mirar los videos que había grabado, se dio cuenta de que Sabag Montiel tenía una pistola.

“Nos sacaron hacia la calle Uruguay y Juncal. Nosotros éramos militantes autoconvocados. Ahí nos pusimos a ver las imágenes que habíamos grabado. Éramos cuatro o cinco. Primero vimos el video de Ivo, pero no se veía nada. Después vemos mi video, que fue el que dio vueltas y en el que se ve el arma en la cara de Cristina”, narró Elgueta.

El testigo dijo haberle enviado la copia a una joven militante y amiga llamada Sofía, a quien la custodia de Cristina Kirchner -luego de que los jóvenes les comentaran el material que tenían en su poder- hizo pasar al edificio donde vive la expresidenta. Minutos más tarde, Elgueta dijo que lo hicieron pasar a él por la puerta de servicio, y allí le exigieron que borrara el video.