Pichetto, muy crítico contra Javier Milei: “No se puede gobernar con ira”, le advirtió

El titular del bloque Hacemos ofreció una charla en el Rotary en la que justificó su ausencia en el Pacto de Mayo: "No me gusta ir a lugares de irrelevancia", afirmó.

Después del lanzamiento del Pacto de Mayo en Tucumán, encabezado por Javier Milei, el diputado y jefe del bloque Hacemos Miguel Pichetto justificó su decisión de no participar del encuentro, lanzó fuertes críticas por los modos del Presidente y evitó pronunciarse sobre la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema que alienta el Gobierno, aunque afirmó estar de acuerdo en ampliar a siete miembros la composición del máximo tribunal.

"Hace tiempo que no me gusta ir a lugares de irrelevancia y ahí no teníamos nada que hacer, era una reunión con los gobernadores", aseguró Pichetto sobre el acto encabezado por el Presidente en Tucuman, en el marco de una charla que ofreció este miércoles en el Rotary de Buenos Aires.

El diputado planteó que desde su bancada -Hacemos Coalición Federal- avalan los 10 puntos del documento pero que le suman dos: la preocupación por el desarrollo y la pobreza; y la política internacional. "Veo con preocupación el rumbo exterior, la relación Brasil y China", sentenció.

"El Congreso no puede ser foco de ataque"

El diputado además, hizo una defensa del Congreso y le advirtió a Milei por los continuos ataques hacia los legisladores. "Las instituciones en Argentina funcionan. El Congreso funciona, a pesar de que a veces aburren los discursos largos", defendió el inoxidable legislador.

Sentenció que "la forma y el fondo son ambas importantes", y que "El Congreso no puede ser foco de ataque".

A su vez, criticó el formato de mega-leyes que mandó Milei. "La Ley Bases fue muy ambiciosa, había temas para todos, a la carta. Y la toga era una estupidez increíble", señaló Pichetto. Sin embargo, destacó que la norma se había llegado a aprobar en general y se había trabado el tema de los fideicomisos cuando el presidente Javier Milei decidió retirarla. "No se puede gobernar con ira", sentenció.

En ese sentido, advirtió de cara a la "Ley hojarasca" y otras reformas que el Gobierno tiene previsto mandar y le pegó un palo a Milei. "Una nueva mega-ley, no me gustan. Prefiero leyes más temáticas y cortas", afirmó y disparó: "Gobernar no es sancionar leyes en el Congreso. Hay que tomar decisiones"

Lijo y la ampliación de la Corte Suprema

Consultado sobre la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema, Pichetto usó la excusa de que ya no es senador, para evitar expresarse. Señaló que el Presidente puede nominar a quién le parezca.

En cambio sí se expresó sobre la posible ampliación del máximo tribunal que se rumorea que el oficialismo quiere implementar. "La Corte actual es excesivamente chica por la presión y trabajo que tiene. La Corte americana resuelve 30 fallos por año. Estoy de acuerdo con la ampliación a siete miembros. Como tuvo Alfonsín. Y los dos que se suman deberían ser mujeres", afirmó.