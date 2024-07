Patricia Bullrich recibirá este jueves al papá y a la familia de Loan Peña

Lo harán antes de la convocatoria en el Obelisco. Será a las 11 en el Ministerio de Seguridad. El nene de cinco años lleva desaparecido 28 días.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que este jueves se reunirá con el papá y la familia de Loan, el nene de cinco años desaparecido en Corrientes desde el pasado jueves 13 de junio. El encuentro tendrá lugar a las 11 de la mañana en la sede del Ministerio, en la Ciudad de Buenos Aires, antes de la marcha en el Obelisco convocada para las 14 horas.

El miércoles, José Peña llegó a Buenos Aires y solicitó a Javier Milei una reunión para obtener su ayuda en la búsqueda de su hijo, quien desapareció hace un mes. “Cinco minutos, diez, lo que sea. Que nos atienda, que nos diga, que nos ayude en algo”, expresó Peña en A24. Sin embargo, el Presidente no lo recibió, y fue Bullrich quien accedió a un encuentro. Así lo confirmó en su cuenta de X (exTwitter).

Hasta ahora, Milei no se pronunció públicamente sobre el caso. Sin embargo, semanas atrás, se reunió con la ministra para estar al tanto de la investigación, la cual hasta el momento resultó en la detención de siete personas sospechosas de haber secuestrado a Loan.

De cara a la reunión con Bullrich, José Peña expresó en diálogo con TN que pedirá “más seguridad, protección y ayuda para destrabar esta situación”. Comentó: “Me siento mal como todos los días. Me levanto y pienso ¿por qué esto? Pasan los días y él no aparece, cuesta levantarse”.

Peña se mostró esperanzado en encontrar a su hijo con vida: “Queremos encontrarlo sí o sí, de una forma u otra, algo tenemos que saber. Pasan los días y no se sabe nada. Ojalá lo encontremos con vida, que aparezca pronto. Para mí está vivo”.

Quiénes son los detenidos

Los detenidos en la causa son Antonio Benítez (tío de Loan), Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi (pareja amiga del tío), Carlos Pérez y María Victoria Caillava (capitán de navío retirado y exfuncionaria municipal), Walter Maciel (comisario que intervino inicialmente) y Laudelina Peña (tía de Loan).

José Peña sospecha de todos ellos: “Los que estuvieron ahí tienen que saber algo”. Cree que Benítez es quien más información debería tener, ya que “fue el primero en ir hacia las naranjas”. “Cómo no va a ver a la criatura si ya es grande, va a llorar, gritar, hacer algo”, cuestionó Peña. “Loan no se iba a perder, era vivito, muy vivo. Él no se iba a ir lejos. Seguro que se lo llevaron”.

Finalmente, Peña considera que hay un pacto de silencio entre los detenidos: “Nadie quiere decir nada, nadie habla, y ellos tienen que saber algo”.