Publicó una imagen del desayuno que le prepararon en un bar y sorprendió en las redes

Un usuario de X reveló el precio y lo que le sirvieron para desayunar y llamó la atención de sus seguidores, quienes compartieron sus experiencias.

El creador de contenido Misho Amoli generó un gran revuelo en X, anteriormente conocido como Twitter, al compartir la factura de su desayuno completo en Córdoba, España. El precio, sorprendentemente bajo, dejó a muchos con la boca abierta, mientras que la presentación del jamón suscitó curiosidad.

Amoli, conocido por su participación en las exitosas series de YouTube “21 días” junto a Nil Ojeda y Guanyar, mostró a sus seguidores un desayuno que incluía dos tostadas de jamón con tomate, todo por el precio de 3 euros. “Supera eso”, escribió el influencer, desencadenando una oleada de reacciones y comparaciones.

La publicación de Misho no solo llamó la atención por el precio, sino también por la manera en que le sirvieron el jamón: en taquitos, una presentación inusual en comparación con la mayoría de los bares y cafeterías de España. Este detalle no pasó desapercibido para sus seguidores, que comentaron la peculiaridad y originalidad del plato.

La publicación de Amoli no tardó en volverse viral, y pronto otros usuarios comenzaron a compartir sus propias experiencias de desayunos económicos en ciudades menos concurridas como Córdoba, Sevilla y Valencia. Estos lugares, a diferencia de las grandes metrópolis como Madrid y Barcelona, parecen ofrecer opciones más accesibles y asequibles.

“En Sevilla, por 3.50€ me sirvieron un desayuno completo con jugo de naranja y café incluido. Es increíble la diferencia de precios con Madrid”, “En Valencia encontré un sitio donde por 2.80€ te ponen tostadas con aceite, jamón y un café con leche. Definitivamente, los precios son mucho más amigables fuera de las grandes ciudades” y “Mira que he desayunado por Andalucía y en la vida me han puesto taquitos de jamón cuando he pedido una tostada de jamón”, son algunos de los mensajes en la publicación.

El contraste con los precios en Madrid y Barcelona no pasó desapercibido. En estas ciudades, es común encontrar desayunos que superan los 5 euros o incluso los 6€, especialmente en las zonas más turísticas y concurridas.