A los 75 años falleció la icónica actriz Shelley Duvall

La versátil actriz de "The Shining" (El Resplandor) también memorable en "McCabe & Mrs. Miller", "Nashville", "Popeye" y "3 Women", produjo series de televisión para niños.

Shelley Duvall, la actriz de ojos saltones y figura delgada que protagonizó siete películas dirigidas por su mentor Robert Altman y evitó el hacha de un desquiciado Jack Nicholson en "The Shining" de Stanley Kubrick, falleció el jueves. Tenía 75 años.

Duvall murió mientras dormía debido a complicaciones de la diabetes en su casa en Blanco, Texas, según informó Dan Gilroy, su pareja desde 1989, a The Hollywood Reporter.

"Mi querida, dulce y maravillosa compañera de vida y amiga nos dejó. Sufría mucho últimamente, ahora es libre. Vuela, hermosa Shelley", dijo Gilroy.

En noviembre de 2016, una desaliñada Duvall apareció en un episodio del programa de entrevistas sindicado "Dr. Phil" y reveló que sufría de una enfermedad mental. "Estoy muy enferma. Necesito ayuda", dijo. Cuatro años después, Seth Abramovitch de THR la visitó para una historia memorable.

Antes de huir de Hollywood hacia su Texas natal a mediados de la década de 1990, Duvall tuvo una carrera próspera como actriz versátil y única, y directora de su propia productora, Think Entertainment, que creó innovadores programas infantiles para televisión por cable que le valieron dos nominaciones a los premios Emmy.

Mientras asistía a un colegio comunitario en su ciudad natal de Houston, Duvall fue descubierta por miembros del personal de Altman y convencida de hacer una prueba de pantalla. Luego debutó en pantalla como la seductora adolescente y guía del Astrodome Suzanne Davis en "Brewster McCloud" (1970).

Una década después, Duvall cantó y coprotagonizó junto a Robin Williams como el icónico personaje de cómic Olive Oyl, la doncella en apuros de fuerte voluntad, en la adaptación de acción real de Altman de "Popeye".

Entre tanto, la estrella infantil colaboró con Altman como una novia por correo en "McCabe & Mrs. Miller" (1971); como la mujer que tiene un romance en Mississippi con el ladrón de bancos Keith Carradine en "Thieves Like Us" (1974); como la groupie L.A. Joan, aficionada a los pantalones cortos y los zapatos de plataforma, en "Nashville" (1975); como la esposa del presidente Grover Cleveland en "Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull’s History Lesson" (1976); y como Millie Lamoureaux, una fantasiosa asistente en un spa de salud para ancianos en Palm Springs, en "3 Women" (1977).

Cuando The New York Times le preguntó en 1977 por qué eligió seguir trabajando con Altman, ella dijo: "Me ofrece roles muy buenos. Ninguno de ellos ha sido igual. Tiene una gran confianza en mí, y un respeto y confianza en mí, y no me pone restricciones ni me intimida, y lo amo.

"Recuerdo el primer consejo que me dio: 'No te tomes a ti misma en serio.' A veces me encuentro sintiéndome egocéntrica, y luego, de repente, ese consejo aparece en mi cabeza y me río".

Altman señaló una vez que Duvall "era capaz de oscilar en todos los lados del péndulo: encantadora, tonta, sofisticada, patética, incluso hermosa".

Ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes por interpretar a Millie.

Para la adaptación cinematográfica de "The Shining" de Stephen King, Duvall dijo que fue puesta a prueba durante los 13 meses de rodaje en Inglaterra. En el clásico de terror, interpreta a la asediada esposa Wendy Torrance, que pasa un crudo invierno en el desolado Hotel Overlook con su esposo escritor (Nicholson) — quien lentamente enloquece — y su hijo pequeño (Danny Lloyd).

Shelley Duvall y Jack Nicholson

Kubrick la tuvo "llorando 12 horas al día durante semanas", dijo en una entrevista de 1981 con la revista People. "Nunca volveré a dar tanto. Si quieres entrar en el dolor y llamarlo arte, adelante, pero no conmigo".

Antes de una escena, le dijo a Abramovitch en enero de 2021, se ponía un Walkman de Sony y "escuchaba canciones tristes. O simplemente pensabas en algo muy triste en tu vida o en cuánto extrañas a tu familia o amigos. Pero después de un tiempo, tu cuerpo se rebela. Dice: 'Deja de hacerme esto. No quiero llorar todos los días.' Y a veces solo ese pensamiento solo me hacía llorar. Despertarme un lunes por la mañana, tan temprano, y darme cuenta de que tenía que llorar todo el día porque estaba programado — simplemente comenzaba a llorar. Decía, 'Oh no, no puedo, no puedo.' Y sin embargo, lo hice. No sé cómo lo hice. Jack me lo dijo también. Dijo, 'No sé cómo lo haces.'"

Un informe dijo que la obligaron a realizar su icónica escena con el bate de béisbol 127 veces agotadoras.

Memorable cada vez que aparecía en pantalla, Duvall también interpretó a una periodista de rock espaciada en "Annie Hall" de Woody Allen (1977); apareció como Pansy en escenas divertidas con Michael Palin en "Time Bandits" de Terry Gilliam (1981); y interpretó a la amiga solidaria de Steve Martin, Dixie, en "Roxanne" (1987).

Roger Ebert escribió en 1980 que Duvall "luce y suena como casi nadie más... y posiblemente ha interpretado más tipos de personajes realmente diferentes que casi cualquier otra actriz joven de los años 70.

Shelley Duvall

"En todos sus roles, hay una apertura sobre ella, como si de alguna manera nada se interpusiera entre su rostro abierto y nuestros ojos — ni cámara, ni diálogo, ni maquillaje, ni método de actuación — y simplemente está siendo espontáneamente el personaje."

Regresó a la actuación en 2022 después de dos décadas con un papel en "The Forest Hills."

Shelley Alexis Duvall nació en Fort Worth el 7 de julio de 1949, la mayor de cuatro hijos (y la única hija). Sus padres, Bob, un subastador de ganado convertido en abogado, y su madre, Bobbie, una agente inmobiliaria, llevaron a la familia a Houston cuando ella tenía 5 años. Asistió a South Texas Junior College, donde estudió para ser científica investigadora y se interesó en la nutrición.

En una fiesta que organizó para su prometido, el artista Bernard Sampson, conoció a miembros del equipo de Altman mientras estaban en la ciudad filmando "Brewster McCloud". La llevaron a conocer al director y productor Lou Adler, y le ofrecieron a la desgarbada joven de 20 años con sobremordida un papel en la película.

Duvall, que nunca había viajado fuera de Texas, los rechazó al principio, pero luego aceptó hacer una prueba de pantalla. "Me cansé de discutir y pensé, 'Tal vez soy actriz'", dijo.

Su currículum incluiría "Bernice Bobs Her Hair" de F. Scott Fitzgerald (1976) para PBS, "Frankenweenie" (1984), "Changing Habits" (1997), "Home Fries" (1998), "The Portrait of a Lady" de Jane Campion (1996), "Suburban Commando" (1991) y, en su última aparición como actriz por un tiempo, "Manna From Heaven" (2002).

En 1981, Duvall grabó "Sweet Dreams", un álbum de música para niños, y un año después, Showtime compró su idea que se convirtió en 26 episodios de la premiada "Faerie Tale Theatre", que produjo ejecutivamente, narró y en la que apareció.

Tres años después, creó "Tall Tales & Legends", una serie de antología de una hora, también para Showtime, que presentaba adaptaciones de cuentos populares estadounidenses.

En ambos programas, Duvall persuadió a estrellas como Williams, Teri Garr, Eric Idle, Jeff Bridges, Mick Jagger, Liza Minnelli y Vanessa Redgrave para trabajar por el salario mínimo. Ambas series también fueron grandes ventas en video.

En 1987, lanzó Think Entertainment, que se especializó en entretenimiento familiar como "Shelley Duvall’s Bedtime Stories" (con la participación de Bette Midler, Michael J. Fox y Dudley Moore recitando cuentos clásicos para niños) y "Mrs. Piggle-Wiggle", y produjo telefilms, incluyendo "Backfield in Motion" de ABC, protagonizada por Roseanne y Tom Arnold.

Duvall se casó con Sampson durante la filmación de "Brewster McCloud", pero se divorciaron después de cuatro años en 1974, poco después de llegar a Los Ángeles.

Más tarde, salió con el músico Paul Simon, a quien conoció en Nueva York alrededor del tiempo de "Annie Hall" (él también tuvo un cameo en la película). Vivieron juntos en Central Park West hasta que él la dejó por su amiga, Carrie Fisher. (Dijo que él le dio la noticia mientras estaba a punto de abordar el Concorde a Londres para trabajar en "The Shining", y lloró durante todo el vuelo).

Duvall también vivió con Stan Wilson, quien interpretó a Oscar el barbero en "Popeye", antes de conocer al cantante y baterista Dan Gilroy, miembro del grupo pop Breakfast Club, que anteriormente había sido el novio de Madonna.

Ella y Gilroy se enamoraron después de protagonizar juntos la película de Disney Channel "Mother Goose Rock ‘n’ Rhyme" en 1990. Entre sus sobrevivientes se encuentran sus hermanos, Scott, Stewart y Shane.