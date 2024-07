"Basta de víctimas": una multitud marchó para pedir justicia por Bastian, el niño que fue asesinado en un tiroteo

El pequeño, de 10 años, salía del club donde jugaba al fútbol y quedó en medio de un tiroteo: recibió un disparo en el cuello y otro en la espalda.

Bastian Escalante Montoya, de 10 años, murió este jueves a la mañana tras haber sido herido luego de quedar en medio de un tiroteo entre un policía y motochorros. El nene recibió los disparos el miércoles por la noche cuando salía del club donde jugaba al fútbol en Wilde.

En medio de la conmoción por su muerte, los vecinos de Wilde, partido de Avellaneda, hicieron una marcha para pedir justicia. “Justicia por Bastian”, “Basta de víctimas”, “Afuera comisario”, se leen en los carteles que llevaron a la manifestación.

“Es una situación horrible, incomprensible por donde se mire. Acá no hay un solo político, pasa siempre lo mismo. Este barrio siempre fue igual. Pasan las motos todo el tiempo. Preguntale a cualquier persona, no hay una que no haya sido robada”, denunció uno de los vecinos al aire de Telenoche.

“¿Cómo le explicas a esa familia que el nene no está más? Yo tengo hijos y sé dónde están ahora. Esa familia no se repone más”, agregó.

Te recomendamos: Mataron a un niño de 10 años en un tiroteo entre motochorros y un policía

El hecho que le costó la vida al nene de 10 años ocurrió este miércoles, en la intersección de las calles Caxaraville y Rondeau, de la localidad bonaerense de Wilde. De acuerdo a lo informado por la Policía, un efectivo de civil se encontraba esperando a su hijastro en la vereda de la Escuela Técnica N°3, cuando los delincuentes llegaron e intentaron robarle la moto. En ese momento el oficial se identificó y se desató el tiroteo.

Bastian quedó en medio del tiroteo y recibió un disparo en el cuello y otro en la espalda. Inmediatamente, fue trasladado al hospital local en grave estado y durante la madrugada lo operaron en dos oportunidades para intentar salvarle la vida, pero murió en la mañana de este jueves.