El descargo de los diputados escrachados por Villarruel: "El Gobierno y el kirchnerismo no tienen mucho de diferente"

Los legisladores de la provincia de Buenos Aires votaron y permitieron la aprobación de un proyecto redactado por el oficialismo de Axel Kicillof. Luego, fueron acusados de traición por la vicepresidenta.

Otro estallido interno explotó en La Libertad Avanza (LLA): la vicepresidenta Victoria Villarruel acusó a diputados de la provincia de Buenos Aires de "beneficiar al gobernador Axel Kicillof en un tongo más" luego de la aprobación para crear la Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud. Los legisladores bonaerenses, quienes tomaron distancia del gobierno nacional, justificaron su postura coincidente con la del oficialismo de la provincia y apuntaron contra el Poder Ejecutivo: "Nos sentimos defraudados porque prometieron que íbamos por una manera distinta de hacer política y la verdad que no hacen ni más ni menos que lo que hacía el kirchnerismo". El comunicado fue firmado por Gustavo Cuervo, Fabián Luayza, Constanza Moragues Santos, Viviana Romano, Martín Rozas, Salomé Jalil Toledo, Blanca Alessi, Sabrina Sabat y María Laura Fernández, los diputados implicados que ingresaron a la Cámara de Diputados de la provincia bajo el frente de La Libertad Avanza (LLA). En esa línea, señalaron que "no está bien apretar gente, no está bien tratar de poner en una situación de fusilamiento mediático a quienes manifiestan alguna discrepancia con alguna cuestión de fondo o de forma que surge del gobierno nacional". Según los diputados, "el gobierno nacional y el kirchnerismo no tienen mucho de diferente, se manejan de la misma forma y con el mismo nivel de resentimiento y de odio". "La hipocresía es tan grande que cuando el Gobierno nacional se dispone a dialogar en procura de consensos es un acto de responsabilidad republicana, pero cuando lo hace un gobierno que no responde a sus intereses es fraude y quienes votan su proyecto son unos sinvergüenzas", agregaron los legisladores firmantes del documento. Los dirigentes de la provincia de Buenos Aires remarcaron su independencia para votar en oposición a la línea oficialista. "¿También cree que todos los que votaron la Ley Bases y, que son de otros espacios políticos, tienen que devolver las bancas? Jamás se nos ocurriría pedirle que devuelva el cargo para el que fue electa", sentenciaron. Villarruel, por su parte, dio a conocer el voto de los diputados libertarios y acusó traición dentro de su espacio. "¿Cómo 9 diputados provinciales que ingresaron por La Libertad Avanza (LLA) votaron para beneficiar al gobernador Kicillof en un tongo más? ¿Cómo pudieron traicionar así a los argentinos que los votaron eligiendo al presidente (Javier) Milei y que delegaron en ellos la oposición a Kicillof? Siento vergüenza e indignación", lanzó Villarruel en sus redes sociales. El proyecto del oficialismo bonaerense se propone agrupar los servicios de ambulancias que operan bajo el sistema SAME junto con los de los municipios. Si la iniciativa avanza, el 51% del capital de la empresa quedaría en manos de la administración de la provincia de Buenos Aires. El SAME está presente en 109 de los 135 municipios bonaerenses y se conforma con un esquema mixto entre la provincia y las comunas. El proyecto obtuvo la media sanción, con el apoyo de nueve diputados de LLA y espera su tratamiento en la Cámara alta.