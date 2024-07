Habló la abogada de Laudelina Peña: “Yo entiendo que esto es trata y pedofilia"

Mónica Chirivin reveló que la tía del nene “va a declarar y va a aportar nombres”.

Mónica Chirivin la nueva abogada que contrató Laudelina, la tía de Loan, para defenderla, confirmó que la desaparición del nene no fue un accidente, tal como había declarado la esposa de Antonio Benítez ante la Justicia provincial, sino que es un caso de “trata y pedofilia”, y que su defendida va a declarar nuevamente “y va a aportar nombres”.

“Laudelina, esta vez, ¿va a decir la verdad?”, le preguntó Luis Otero. “Sí, va a decir su verdad”, contestó la abogada.

“¿Y cuál es la verdad, doctora?”, insistió el conductor.

Te recomendamos: En medio del caso Loan, renunció el ministro de Seguridad de Corrientes

“Yo no le puedo decir lo que ella va a declarar. Lo que sí le puedo decir es que va a hacer una ampliación indagatoria que puede contribuir a la investigación de forma fundamental”, anticipó Chirivin.

“Usted habló con su cliente y hay cosas que ha hablado en secreto profesional, no le voy a pedir que me las diga, pero hay un dato clave: ¿va a decir que no fue un accidente?”, le consultó.

“No sé lo que va a decir, pero no fue un accidente”, reveló la letrada.

“Usted está diciendo que no fue un accidente, entonces, evidentemente, el consejo que le ha dado a su clienta, esto es lo que infiero yo, no le estoy pidiendo que usted me lo diga, porque violaría el secreto. Es que Laudelina va a decir que no fue un accidente”, le dijo Otero.

“Yo no le he dado ningún consejo que diga eso. Es lo que yo percibo y entiendo”, contestó la defensora.

“¿Y entonces qué fue, doctora?”, quiso saber el conductor. “Yo entiendo que esto es trata y pedofilia que la están tapando”, contestó.

Te recomendamos: Laudelina se quebró ante su abogada: dijo que es falsa la teoría del accidente de Loan y dio una nueva versión

“¿Quién la está tapando, doctora?”, insistió. “Y, alguien que le debe tocar mucho, no sé, habrá gente que le perjudica. Que se sepa y es algo que todos conocemos, es que hay un corredor norte y que existe la trata y la pedofilia. Se buscaba terminar en un homicidio culposo y tratar de tener, no sé, incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos. Yo creo que iban por ahí. Para desviar la investigación”, contestó.

“¿Ella puede indicar quién se lo llevó a Loan? ¿Ella vio eso?”, le preguntó Sebastián Domenech.

“No le puedo contestar. Me compromete muchísimo. Pero sí va a aportar quién es, ella entiende. Va a aportar lo que sabe, lo que ve, lo que pasa, va a aportar”, respondió.

“Su defendida, Laudelina, ¿va a aportar otros nombres? ¿Quiénes son?”, fue la consulta de Sergio Farella.

“Yo no puedo decirle quiénes son, pero sí va a aportar otros nombres. Y esos nombres son de gente que debiera ser detenida, pero eso lo va a ordenar la jueza. O sea, yo no voy a pedir la detención de nadie. Eso es una cosa que lo puede pedir la querella”, respondió Chirivin.