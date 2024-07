La inflación de junio fue del 4,6% según el INDEC

Por el alza de tarifas, hubo un pequeño avance en el IPC por primera vez desde que asumió Javier Milei

Por la decisión oficial de postergar en mayo, pero habilitar el mes pasado, aumentos en las tarifas de los servicios públicos, el nivel general de inflación registró en junio la primera aceleración desde que Javier Milei es presidente. El dato del Indec fue de 4,6% para el mes y acumuló 79,8% en el primer semestre.

Sin embargo, no deja de ser un número relativamente bueno para el gobierno libertario, ya que la inflación núcleo -que no contempla precios estacionales ni regulados, es decir, son precios libres- no se aceleró. El mes pasado había estado en torno al 3,7% y se mantuvo con la misma variación en junio. Apenas conocido el IPC subyacente, en el Ministerio de Economía recalcaron que es la más baja desde enero de 2022.

Según fuentes del Banco Central (BCRA), que conduce Santiago Bausili, esa misma proyección se espera también para este mismo indicador durante el mes en curso, a pesar de que las consultoras privadas comenzaron a registrar algún cambio en los precios tras los saltos del dólar. “Feos los nuevos dato de inflación. La suba del blue ya llego a la góndola”, escribió el economista Luciano Cohan.

La suba interanual registrada por el Indec fue de 271,5%. La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (14,3%), por las subas en las tarifas de electricidad y gas y en alquiler de la vivienda. Le siguieron Restaurantes y hoteles (6,3%) y Educación (5,7%), por los aumentos en todos los niveles de enseñanza. Los alimentos mostraron un alza de 3% (en el Gran Buenos Aires, donde se acumulan más pobres, subió 2,2%). El mes anterior, ese rubro (el más importante del IPC oficial por su ponderación) había registrado un avance de 4,8%.

El mes pasado, para lograr el piso del 4,2%, el Gobierno había postergado alzas en tarifas, combustibles y había registrado en el IPC la marcha atrás de las prepagas. Eso no estuvo en este IPC.

El Presidente había anticipado ayer en una entrevista en LN+ que la suba de precios sería menor al 5%, lo que implicaba que ya estaba por debajo de lo que esperaban los especialistas, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que publica mensualmente el BCRA. De hecho, para el promedio de los analistas privados, consultoras y bancos consultados, la suba de precios del mes rondaba el 5,2%.

Para este año, suponían un alza de precios de 136,6%. Esto implica casi 75 puntos menos de lo que dejaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner el año pasado (211% o la inflación más alta en tres décadas).

En la misma entrevista, sin embargo, el Presidente ya había admitido que en el camino a la baja de la inflación podría haber “oscilaciones”, lo que suponía que la trayectoria lineal de desaceleración que muestra la economía podía tener baches. El de junio es el primero que encuentra la gestión libertaria si se tiene en cuenta el nivel general y no la tendencia que muestra, en cambio, la inflación núcleo.

“El análisis de las medias móviles de las variaciones del IPC Nacional en los últimos meses es consistente con una profundización en el proceso de desinflación”, indicaron en el Ministerio de Economía. “La media móvil de tres meses de la variación del IPC Nacional se ubicó en el menor nivel desde febrero de 2023, y resultó casi cinco puntos inferior a la media móvil de seis meses. Este último indicador, que todavía incorpora en buena medida el efecto de las correcciones de precios relativos en los primeros meses de gestión, ya es el más bajo desde noviembre”, estimaron en el Palacio de Hacienda.