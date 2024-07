Los turcos no quieren volver a ver a Wanda Nara y le dejaron un mensaje lapidario

La mediática se ganó el odio de los fanáticos del Galatasaray por anunciar su separación de Mauro Icardi. ¿Qué pasará con las pertenencias que dejó en Estambul?

Wanda Nara comunicó su nueva separación de Mauro Icardi y en Turquía no la perdonan. Esperó que el jugador aterrizara en Estambul para filtrar que ya no estaban juntos y los hinchas del Galatasaray temen que el rosarino baje su rendimiento por la tristeza. Hartos de las maniobras de prensa de la empresaria, le advirtieron que no vuelva a pisar ese país y le dejaron un mensaje lapidario que mancha su reputación.

“Vete, encontraremos una esposa honorable y decente para Mauro”, le dijeron. Y esa no fue la única opinión de los turcos, que no quieren verla nunca más. “Usted no tiene valor”, “Icardi tiene derecho a divorciarse”, “A veces siento que Icardi tiene prótesis en los ojos. ¿Qué te vio?”, “No te merecés a Icardi”, dispararon.

Sobre el final de su matrimonio, Wanda fue contundente. “Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan, me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro siempre fue más fuerte que lo exterior. La prioridad siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto”, dijo en un breve comunicado días atrás.